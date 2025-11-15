Борщ

по-туркестански

Можно ли сварить украинскую классику из местных ингредиентов? Недавно мы с подругой решили устроить кулинарный эксперимент – приготовить борщ, используя только продукты, выращенные в Туркестанской области. Без привозных овощей и импортных специй. Хотелось понять, можно ли создать вкус детства, опираясь исключительно на то, что дает родная земля.

Оказалось, не просто можно – очень даже вкусно. Свеклу нашли на базаре в Туркестане – яркую, сочную, с тонкой кожицей. Капуста, морковь, картофель – все местное, от фермеров из соседних аулов. Вместо привычного украинского сала – немного домашнего курдючного жира: аромат мягче, но не менее насыщенный.

Для зажарки – лук, морковь и томатная паста из спелых туркестанских помидоров.

Самое интересное – мясо. Вмес­то свинины использовали говядину от местных производителей. Варилась долго, но дала навар, от которого шел запах уюта и дома.

Борщ получился немного другим – без характерной «кислинки» северной свеклы, зато с легкой сладостью местных овощей. Подали его со сметаной и свежей лепешкой. И поняли: борщ можно сварить везде – важно, чтобы были свежие продукты и душевный настрой. Этот маленький экс­перимент показал: все нужное – под рукой. Туркестанская земля щедра, и из ее даров рождаются не только блюда, но и уверенность в завтрашнем дне.

Южане кормят всю страну

Сегодня девять из десяти овощей и фруктов, продающихся в регионе, выращены местными полеводами. Даже экзотика – например, бананы.

– Туркестанская область играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности республики, – отмечает заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Алибек Плалов. – Благоприятный климат, плодородные земли и развитая ирригация позволяют выращивать хлопок, зерновые, овощи, фрукты, а также развивать животноводство.

Сезон полевых работ здесь начинается уже в январе. В зимнюю пору под пленку высаживают раннюю капусту, которая весной попадает на прилавки северных областей Казахстана, а также в Россию и страны Центральной Азии.

Только в нынешнем году экс­портировано более 210 тыс. тонн овощей и плодово-ягодной продукции.

Земля,

приносящая доход

В 2025 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в регионе увеличилась на 34 тыс. га и достигла 907 тыс. гектаров. За три года благодаря капельному и дождевальному орошению дополнительно освоено 43,4 тыс. га.

Наибольший прирост отмечен в Отрарском районе – 20,8 тыс. га.

Зерновые по-прежнему занимают лидирующие позиции – 342 тыс. га, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Расширяются посевы хлопчатника и масличных культур, в том числе сафлора – рентабельного и востребованного для экспорта растения.

Фермер Казыбек Муздыбаев из Толебийского района отвел под сафлор 180 га.

– Прибыль от сафлора почти вдвое выше, чем от зерновых, – поясняет Казыбек Муздыбаев. – Мы сами перерабатываем семена и не испытываем проблем со сбытом: спрос стабилен и в Казахстане, и за рубежом.

Этой осенью земледелец собрал около 200 тонн урожая и полностью продал его трем масло­заводам области.

Всего сафлором в Толебийском районе засеяно 11 тыс. га. Государство поддерживает производителей, выделяя 10 тыс. тенге субсидий на каждую тонну маслосемян. Такая политика делает культуру экономически рентабельной.

Средства инвесторов – в сады и хлопок

Алибек Плалов говорит, что активное привлечение иностранных инвесторов становится новой тенденцией в аграрной политике региона. Так, в Келесском районе стартовал совместный проект с турецкими партнерами по развитию персиковых садов.

Председатель хозяйства «Нуржан» Нуржан Умаров привез из Турции 15 тыс. саженцев персика сорта «орион» и высадил их на 12 га. В дальнейшем площадь сада планируют увеличить до 51 гектара.

– Мы внедряем передовые методы садоводства, повышаем урожайность и создаем рабочие места, – рассказывает Нуржан Умаров. – Турецкие саженцы прекрас­но адаптируются к южноказах­станскому климату. Инвесторы из Турции помогают технологиями и консультациями. Проект станет стимулом для расширения плодово-ягодного сектора.

На международное сотрудничество аграриев нацеливает руководство области. Так, аким региона Нуралхан Кушеров провел встречу с делегацией инвесторов из Республики Корея, представивших планы по осуществлению крупномасштабных проектов в сельском хозяйстве. Корейские инвесторы намерены внедрять проекты по производству комбикормов, разведению крупного рогатого скота и выращиванию риса с применением инновацион­ных технологий.

– У нас есть трудовые ресурсы и благоприятные условия, – подчеркнул аким области Нуралхан Кушеров. – Мы открыты для инвестиций и обмена опытом.

С привлечением китайской компании Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. воплощается масштабный проект по созданию хлопково-текстильного кластера стоимостью около 400 млн долларов. Он включает полный цикл – от выращивания хлопка до выпуска тканей и пошива готовой одежды.

Под посевы хлопчатника по новой технологии выделено 50 тыс. га, предусмотрено строительство перерабатывающих заводов и оросительной инфраструктуры. Результат уже заметен: площадь хлопковых полей увеличилась на 38,1 тыс. га и достигла 144,5 тыс. га. Внедрение автоматизированного посева, капельного полива и новых сортов повысит урожайность и качество хлопкового сырья.

Стратегический приоритет – вода и технологии

Главный вызов для южан – нехватка поливной воды. И перс­пективы на этот счет не радуют. Отсюда и ставка на внедрение ресурсосберегающих технологий. В 2025 году система сберегающего орошения внедрена на 114 тыс. га, что вдвое превышает показатель прошлого года. Из них капельное – 86,3 тыс. га, дождевальное – 27,7 тыс. га. Это позволило сократить расход воды на 50%.

Если при традиционном поливе требовалось 5,2 тыс. кубометров воды на гектар хлопчатника, то при новой технологии – всего 2,6 тыс. кубов, то есть в два раза меньше, и это притом, что удвоилась урожайность хлопка-сырца.

Впервые с применением капельного орошения был выращен и рис: его урожайность выросла с 3,4 тонны до 4–5 тонн с гектара, а при дальнейшем повышении плодородия может достичь и 6–7 тонн.

На развитие водосберегающих технологий в следующем году из республиканского бюджета выделено 31,3 млрд тенге. К 2030 году планируется охватить «каплей» до 40% всех орошае­мых земель, сэкономив при этом 622 млн кубометров воды и обеспечив дополнительный экономический эффект в сотни миллиардов тенге.

Господдержка и модернизация

В 2025 году на развитие АПК Туркестанской области направлено 48,5 млрд тенге, из них 43,3 млрд – из областного бюджета. Для сезонных работ аграрии получили 93,3 тыс. тонн ГСМ, что в два раза больше прошлогоднего объема. На 781 тыс. га внесено 227 тыс. тонн удобрений, что составляет 120% от запланированного.

За 10 месяцев профинансировано 2 329 аграрных проектов на сумму в 26,4 млрд тенге, и это на 60% больше, чем годом ранее.

Постоянно обновляется парк сельхозтехники. В регионе насчитывается 25 тыс. единиц техники, из которых нынче приобретена 1 531 единица. Обновление дос­тигло 10%.

При поддержке акимата создана машинно-тракторная станция «Мақталы жер» в Жетысайском районе (87 единиц техники), а также МТС «Мырзакент-Агро».

Они предоставляют соседним хозяйствам услуги по внедрению новых технологий, повышающих производительность и качество уборки.

Цифровое животноводство

Перемены коснулись и животноводства. Здесь успешно внедряется цифровизация ветеринарной системы. Создана рабочая группа, действующая по четырем направлениям: земельным ресурсам, ветеринарии, агропроизводству и субсидированию.

Выявлено более 14 тыс. ранее не идентифицированных животных, внесенных в единую базу данных. Разработан мобильный портал для учета поголовья, который повышает прозрачность субсидий и налоговых отчислений. Аким области поручил ускорить внедрение цифровых решений в аграрной сфере. Программы водосбережения, технического обновления, цифровизации и привлечения инвестиций формируют прочный фундамент для устойчивого развития сельского хозяйства Туркестанской области. Юг Казахстана уверенно превращается в локомотив аграрного роста – регион, где традиции и инновации работают на общее благо и продовольственную независимость республики.