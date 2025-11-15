Когда традиции и инновации работают на общее благо

Сельское хозяйство
59
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Природный потенциал, инвестиции и международное сотрудничество превращают аграрный сектор региона в драйвер экономического развития

фото пресс-службы облакима, фото автора

Борщ
по-туркестански

Можно ли сварить украинскую классику из местных ингредиентов? Недавно мы с подругой решили устроить кулинарный эксперимент – приготовить борщ, используя только продукты, выращенные в Туркестанской области. Без привозных овощей и импортных специй. Хотелось понять, можно ли создать вкус детства, опираясь исключительно на то, что дает родная земля.

Оказалось, не просто можно – очень даже вкусно. Свеклу нашли на базаре в Туркестане – яркую, сочную, с тонкой кожицей. Капуста, морковь, картофель – все местное, от фермеров из соседних аулов. Вместо привычного украинского сала – немного домашнего курдючного жира: аромат мягче, но не менее насыщенный.

Для зажарки – лук, морковь и томатная паста из спелых туркестанских помидоров.

Самое интересное – мясо. Вмес­то свинины использовали говядину от местных производителей. Варилась долго, но дала навар, от которого шел запах уюта и дома.

Борщ получился немного другим – без характерной «кислинки» северной свеклы, зато с легкой сладостью местных овощей. Подали его со сметаной и свежей лепешкой. И поняли: борщ можно сварить везде – важно, чтобы были свежие продукты и душевный настрой. Этот маленький экс­перимент показал: все нужное – под рукой. Туркестанская земля щедра, и из ее даров рождаются не только блюда, но и уверенность в завтрашнем дне.

Южане кормят всю страну

Сегодня девять из десяти овощей и фруктов, продающихся в регионе, выращены местными полеводами. Даже экзотика – например, бананы.

– Туркестанская область играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности республики, – отмечает заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Алибек Плалов. – Благоприятный климат, плодородные земли и развитая ирригация позволяют выращивать хлопок, зерновые, овощи, фрукты, а также развивать животноводство.

Сезон полевых работ здесь начинается уже в январе. В зимнюю пору под пленку высаживают раннюю капусту, которая весной попадает на прилавки северных областей Казахстана, а также в Россию и страны Центральной Азии.

Только в нынешнем году экс­портировано более 210 тыс. тонн овощей и плодово-ягодной продукции.

Земля,
приносящая доход

В 2025 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в регионе увеличилась на 34 тыс. га и достигла 907 тыс. гектаров. За три года благодаря капельному и дождевальному орошению дополнительно освоено 43,4 тыс. га.

Наибольший прирост отмечен в Отрарском районе – 20,8 тыс. га.

Зерновые по-прежнему занимают лидирующие позиции – 342 тыс. га, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Расширяются посевы хлопчатника и масличных культур, в том числе сафлора – рентабельного и востребованного для экспорта растения.

Фермер Казыбек Муздыбаев из Толебийского района отвел под сафлор 180 га.

– Прибыль от сафлора почти вдвое выше, чем от зерновых, – поясняет Казыбек Муздыбаев. – Мы сами перерабатываем семена и не испытываем проблем со сбытом: спрос стабилен и в Казахстане, и за рубежом.

Этой осенью земледелец собрал около 200 тонн урожая и полностью продал его трем масло­заводам области.

Всего сафлором в Толебийском районе засеяно 11 тыс. га. Государство поддерживает производителей, выделяя 10 тыс. тенге субсидий на каждую тонну маслосемян. Такая политика делает культуру экономически рентабельной.

Средства инвесторов – в сады и хлопок

Алибек Плалов говорит, что активное привлечение иностранных инвесторов становится новой тенденцией в аграрной политике региона. Так, в Келесском районе стартовал совместный проект с турецкими партнерами по развитию персиковых садов.

Председатель хозяйства «Нуржан» Нуржан Умаров привез из Турции 15 тыс. саженцев персика сорта «орион» и высадил их на 12 га. В дальнейшем площадь сада планируют увеличить до 51 гектара.

– Мы внедряем передовые методы садоводства, повышаем урожайность и создаем рабочие места, – рассказывает Нуржан Умаров. – Турецкие саженцы прекрас­но адаптируются к южноказах­станскому климату. Инвесторы из Турции помогают технологиями и консультациями. Проект станет стимулом для расширения плодово-ягодного сектора.

На международное сотрудничество аграриев нацеливает руководство области. Так, аким региона Нуралхан Кушеров провел встречу с делегацией инвесторов из Республики Корея, представивших планы по осуществлению крупномасштабных проектов в сельском хозяйстве. Корейские инвесторы намерены внедрять проекты по производству комбикормов, разведению крупного рогатого скота и выращиванию риса с применением инновацион­ных технологий.

– У нас есть трудовые ресурсы и благоприятные условия, – подчеркнул аким области Нуралхан Кушеров. – Мы открыты для инвестиций и обмена опытом.

С привлечением китайской компании Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. воплощается масштабный проект по созданию хлопково-текстильного кластера стоимостью около 400 млн долларов. Он включает полный цикл – от выращивания хлопка до выпуска тканей и пошива готовой одежды.

Под посевы хлопчатника по новой технологии выделено 50 тыс. га, предусмотрено строительство перерабатывающих заводов и оросительной инфраструктуры. Результат уже заметен: площадь хлопковых полей увеличилась на 38,1 тыс. га и достигла 144,5 тыс. га. Внедрение автоматизированного посева, капельного полива и новых сортов повысит урожайность и качество хлопкового сырья.

Стратегический приоритет – вода и технологии

Главный вызов для южан – нехватка поливной воды. И перс­пективы на этот счет не радуют. Отсюда и ставка на внедрение ресурсосберегающих технологий. В 2025 году система сберегающего орошения внедрена на 114 тыс. га, что вдвое превышает показатель прошлого года. Из них капельное – 86,3 тыс. га, дождевальное – 27,7 тыс. га. Это позволило сократить расход воды на 50%.

Если при традиционном поливе требовалось 5,2 тыс. кубометров воды на гектар хлопчатника, то при новой технологии – всего 2,6 тыс. кубов, то есть в два раза меньше, и это притом, что удвоилась урожайность хлопка-сырца.

Впервые с применением капельного орошения был выращен и рис: его урожайность выросла с 3,4 тонны до 4–5 тонн с гектара, а при дальнейшем повышении плодородия может достичь и 6–7 тонн.

На развитие водосберегающих технологий в следующем году из республиканского бюджета выделено 31,3 млрд тенге. К 2030 году планируется охватить «каплей» до 40% всех орошае­мых земель, сэкономив при этом 622 млн кубометров воды и обеспечив дополнительный экономический эффект в сотни миллиардов тенге.

Господдержка и модернизация

В 2025 году на развитие АПК Туркестанской области направлено 48,5 млрд тенге, из них 43,3 млрд – из областного бюджета. Для сезонных работ аграрии получили 93,3 тыс. тонн ГСМ, что в два раза больше прошлогоднего объема. На 781 тыс. га внесено 227 тыс. тонн удобрений, что составляет 120% от запланированного.

За 10 месяцев профинансировано 2 329 аграрных проектов на сумму в 26,4 млрд тенге, и это на 60% больше, чем годом ранее.

Постоянно обновляется парк сельхозтехники. В регионе насчитывается 25 тыс. единиц техники, из которых нынче приобретена 1 531 единица. Обновление дос­тигло 10%.

При поддержке акимата создана машинно-тракторная станция «Мақталы жер» в Жетысайском районе (87 единиц техники), а также МТС «Мырзакент-Агро».

Они предоставляют соседним хозяйствам услуги по внедрению новых технологий, повышающих производительность и качество уборки.

Цифровое животноводство

Перемены коснулись и животноводства. Здесь успешно внедряется цифровизация ветеринарной системы. Создана рабочая группа, действующая по четырем направлениям: земельным ресурсам, ветеринарии, агропроизводству и субсидированию.

Выявлено более 14 тыс. ранее не идентифицированных животных, внесенных в единую базу данных. Разработан мобильный портал для учета поголовья, который повышает прозрачность субсидий и налоговых отчислений. Аким области поручил ускорить внедрение цифровых решений в аграрной сфере. Программы водосбережения, технического обновления, цифровизации и привлечения инвестиций формируют прочный фундамент для устойчивого развития сельского хозяйства Туркестанской области. Юг Казахстана уверенно превращается в локомотив аграрного роста – регион, где традиции и инновации работают на общее благо и продовольственную независимость республики.

#Туркестанская область #сельское хозяйство #АПК

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Объединяя природу, спорт и досуг
Победа на Кубке мира
За честность и прозрачность
Родом из детства
Звезды помогут выбрать профессию
Сегодня – День бурильщика
Пока живу – надеюсь
Казахстан – в тройке лидеров
Аккорды памяти
Свои чипсы и картофель фри
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Земля помнит добрые руки
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Земля помнит добрые руки
В Казахстане намолочены рекордные 27,1 млн тонн зерна
Бренд Qazaq Organicfood может занять свою нишу на междунаро…
Президент наградил работников аграрного сектора Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]