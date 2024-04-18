Кокшетауский «Арлан» стал победителем первенства Казахстана сезона 2023-2024

Хоккейный клуб, представляющий Акмолинскую область, выиграл второй в своей истории чемпионский титул. Напомним, что впервые звание сильнейшей команды страны он взял в сезоне-2018⁄2019, после чего успешно выступил в тот же год на Континентальном кубке Европы, где стал первой дружиной из Казахстана, завоевавшей один из самых престижных международных трофеев. В активе у акмолинских «волков» имеется и пять чемпионств в регулярном первенстве республики, два кубка Казахстана и три кубка Зернового союза Республики Казахстан.

Очередное «золото» «Арлан» добыл в финальном противостоя­нии национального первенства против столичного «Номада». Кокшетаусцам пришлось провес­ти пять решающих поединков с дружиной из Астаны и выиграть четыре из них.

Ну и еще одно известие из мира хоккея. Вчера юниорская сборная Казахстана отправилась в Финляндию, где проведет зак­лючительный этап сборов перед чемпионатом мира. Тренерский штаб представил расширенный состав команды на поездку, куда вошли 25 игроков.

Вратари: Танирхан Алпыс­паев, Данил Лыткин, Абылайхан Толеубай (все – «Барыс», Астана).

Защитники: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин («Снежные барсы», Астана), Дамир Бритиков, Раты Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сагымбаев, Артем Шарапов (все – «Барыс»), Святослав Евплов («СКА-Стрельна», Санкт-Петербург).

Нападающие: Абзал Алибек, Асанали Саркенов (оба – «Снежные барсы»), Виталий Божко («Темиртау»), Данил Дронов, Артур Глухих, Карим Кажибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов (все – «Барыс»), Корней Корнеев («Авангард», Омск), Тимофей Симонов («Темиртау»), Алексей Трегубов («Торпедо», Усть-Каменогорск), Семен Черкасов («Астана»).

Главный тренер – Георгий Верещагин.

Напомним, с 25 апреля по 5 мая в Финляндии пройдет юниорский чемпионат мира в элитном дивизионе. Сборная Казахстана сыграет в группе B против Канады, Швеции, Швейцарии и Чехии.