Количество глэмпингов выросло в Казахстане

До 38 увеличилось число глэмпинговых комплексов в Казахстане, год назад их было 28, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-службы МКС РК

Сейчас глэмпинги функционируют в 8 регионах страны. Они позволяют туристам отдыхать на природе, используя при этом все удобства – гостиничные номера и соответствующее обслуживание.

В МКС убеждены, что строительство глэмпингов – доступный и эффективный бизнес-проект для предпринимателей, ведь глэмпинги набирают популярность среди туристов по всему миру, и Казахстан – не исключение.

Так, сейчас в Алматинской области строится комплекс "Капчагай Глэмпинг Playa". Также в курортной зоне "Имантау-Шалкар" Северо-Казахстанской области планируется строительство глэмпинг-парков A-Frame Glamping House Shalkar и Shalkar. Общая вместимость обоих комплексов – 110 койко-мест.

"В прошлом году Казахстан посетили около миллиона иностранных туристов. Ожидается, что в этом году показатель вырастет до 1,4 млн. Иностранцы в основном выбирают отдых на природе, в курортных зонах. Поэтому строительство глэмпингов – возможность еще больше повысить туристскую привлекательность нашей страны, следуя мировым трендам", – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.