Число случаев в мире за год выросло на 50 процентов

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч случаев и 5,9 тысячи смертей в 2024 году, заявил на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ было зарегистрировано почти 810 000 случаев и 5900 смертей, что примерно на 50% превышает показатели 2023 года», - сказано в документе.

Барбоза добавил, что эти цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной.

«Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в 21 веке», - считает представитель ВОЗ.

По данным организации, c начала 2025 года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 000 случаев заболевания холерой и 1300 смертей.

«Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после 10 лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости», - сожалел Барбоза.

Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.