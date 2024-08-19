Команда Харрис наняла советника для работы с мусульманскими избирателями

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Кампания вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис наняла советника для работы с мусульманскими и арабскими избирателями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на NBC News

Баргзи работала в аппарате Белого дома в качестве советника по вопросам, связанным с мусульманами, арабами и Палестиной, а также по вопросам репродуктивных прав, голосования и демократии.

Теперь же в ходе предвыборной кампании Баргзи будет координатором по взаимодействию с избирателями-мусульманами в тех штатах, где живут мусульманские диаспоры.

Насрина Баргзи родилась в Кандагаре, она жила в зоне военных действий во время советского вторжения в Афганистан, затем три года провела в статусе беженки в Пакистане.

В 1985 году Баргзи перебралась в Калифорнию. В 2005 году она окончила юридический факультет Калифорнийского университета.

Насрина Баргзи известна своими пропалестинскими взглядами. С момента начала войны в Газе она многократно выступала с риторикой против Тель-Авива.