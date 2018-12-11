​Командный дух участников финала

Виталий Александров

Предварительные состязания были проведены в октябре 2018 года в четырех городах – Петропавловске, Талдыкоргане, Семее и Атырау. Участники – команды всех областей нашей страны, городов Астаны, Алматы и Шымкента. И наконец, входящие в программу Кубка конфедерации виды спорта. Это вольная и греко-римская борьба, дзюдо, таэквондо, бокс и қазақ күресі.

Любой из этих видов спорта может собрать полные трибуны алматинского Дворца спорта им. Балуана Шолака. А уж все вместе – и подавно. Одновременно на трех помостах проходили отчаянные командные схватки, в которых никто не хотел уступать. Ну, во-первых, престиж соревнований не поз­волял ни на минуту расслабиться, во-вторых, общий призовой фонд состязаний достиг 145 млн тенге, в-третьих, за участниками всех шести турниров внимательно наблюдали главные тренеры казахстанских национальных сборных, государственные тренеры, руководители федераций.

Еще до старта боксерских ристалищ мы встретили возле ринга главного тренера сборной РК Мырзагали Айтжанова, которому интересно было пос­мотреть на представителей всех четырех команд, в составах которых за победу бились многие наши ведущие мастера кожаной перчатки. В Алматы собрались боксерские команды Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областей и города Астаны. В их составах блистали Сакен Бибосынов, Кайрат Ералиев, Бек Нурмагамбет, Ильяс Сулейменов, Бекзат Нурдаулетов и другие ведущие файтеры нашей страны.

А в финале встретились ­команды Мангистауской и Туркестанской областей. 8 боев не принесли никому долгож­данной победы, и лишь после дополнительной встречи стал известен победитель Кубка конфедерации. В третий раз подряд главный приз достался боксерам Мангистауской облас­ти. Подопечные известного за пределами нашей страны тренера Марата Жакиева получили большой кубок и к нему 25 млн тенге призовых денег.

А вот как закончились финальные поединки в остальных видах спорта. Дзюдо: Атырауская область – Карагандинская область – 4:2; вольная борьба: Восточно-Казахстанская область – Астана – 4:2; греко-римская борьба: Алматинская область – Алматы – 4:2; қазақ күресі: Карагандинская область – Алма­ты – 5:3; таэквондо: Алматы – Туркестанская область – 82:42.

В будущем году представителей этих видов спорта ждут ответственные домашние и международные старты.

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