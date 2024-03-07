Комфорт на перспективу

В результате в 12 новых заведениях среднего образования в две смены будут обучаться свыше 24 тыс. школьников. Как отметили в областном управлении строительства, ожидается, что школы введут в эксплуатацию в следующем учебном году.

По словам акима области Серика Шапкенова, сдача новых учебных объектов позволит решить проблему трехсменки и аварийных школ. «Глава государства инициировал данный национальный проект в целях создания благоприятных условий для обучения и всестороннего развития каждого ученика. Эти школы будут иметь определенный статус, и, соответственно, мебель и оборудование в них должны отвечать современным требованиям. Образовательные объекты как в городе, так и на селе построят по новому единому стандарту», – сказал Серик Шапкенов.

Глава региона поручил подрядчикам закончить строительство в соответствии с производственным графиком, строго контролировать ход работ и их качество. В настоящее время в регионе девять аварийных школ, пять из них – в областном центре.