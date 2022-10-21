Фото: aa.com.tr
Культура , В мире

Комиссию по созданию единого алфавита сформировали тюркские государства

С целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована Комиссия по созданию единого алфавита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Aa.com.tr.

Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.

Семинар состоялся под председательством главы Общества турецкого языка (TDK) Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и ее распространения среди тюркских государств.

В рамках семинара было принято решение о формировании «Комиссии по созданию единого алфавита» при ОТГ.

В Комиссию войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах.

Комиссии предстоит представить Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите.

Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.

В семинаре приняли участие также глава Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу и член Совета старейшин ОТГ от Азербайджана Хасан Хасанов.

Популярное

Все
Лев Гумилев: Ученый был убежден, что истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа
Архивные документы свидетельствуют: казахи не жалели средств на обучение своих детей
Отечественная картина «Оралман», снятая в 2017 году, побила рекорд: за последние два года ее посмотрели свыше миллиона зрителей
Солнечные часы Алима Сабитова
Казахская сноха Анастасия
На земле Жетысу, кажется, тронь камень – и он заговорит, расскажет о подвигах наших предков
Жители региона широко отметили 90-летие известного писателя, драматурга и журналиста, общественного и политического деятеля Шерхана Муртазы
Восстанавливая историческую справедливость
Сохраняя национальный код
Две ратификации и один запрос
Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию
Территория актуальных пьес
Радость в мелочах
Учи язык с детства
Люблю, следовательно, говорю
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова
Конвенция увлеченных
В горы – за здоровьем
Сердце матери
Потеплело
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Участие президента в работе саммита "Центральная Азия – Россия" – самое главное
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев
В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев
Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

В мире
Смертную казнь за педофилию предлагает ввести парламент Кыр…
Культура
Жители региона широко отметили 90-летие известного писателя…
Культура
На земле Жетысу, кажется, тронь камень – и он заговорит, ра…
Культура
Лев Гумилев: Ученый был убежден, что истинная дружба народо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]