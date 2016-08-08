​Компетентно о наболевшем

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

На встрече обсуждались вопросы улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями, модернизации пенсионной системы, внедрения обязательного социального медицинского страхования.

Адрес встречи объясняется не особой остротой положения дел в регионе. Наоборот, район относительно благополучен. По данным акимата, из 129 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, запланированных к улучшению их доступности для инвалидов, около половины уже обеспечены пандусами или подъемниками. В районном Доме культуры, например, сцена, да и бытовые комнаты, обустроены так, что получили высокую оценку членов общества инвалидов областного центра, дававших здесь свой концерт.

Однако в целом по области имеются нерешенные вопросы. Только по Костанаю в департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции поступило с начала года 54 заявления о недоступности объектов для инвалидов. Такие упущения, как известно, наказываются в административном порядке. На хозяев объектов такая мера произвела должное впечатление. Зачастую сделать пандус оказывается дешевле, чем заплатить штраф. Нарушения быстро пошли на убыль, но безбарьерной для инвалидов окружающая среда пока не стала. А члены группы призывали к большему: формированию в обществе такого восприятия и отношения к людям с ограниченными возможностями, когда не потребуются административные рычаги для улучшения их положения.

Повышенный интерес у собравшихся вызвала, естественно, информация о совершенствовании пенсионной системы в стране. Многие о существующем положении дел знают из опыта своих близких-пенсионеров или из собственного, и далеко не всех оно устраивает. Модернизация как раз предусматривает решение наиболее острых, проблемных вопросов в системе, что было воспринято с удовлетворением.

Наконец, немало вопросов вызвало внед­рение обязательного социального медицинского страхования. Многие еще помнят неудачный опыт ФОМС – Фонда обязательного медицинского страхования, поэтому членам группы пришлось подробно растолковывать различия между этими институтами. Нет сомнения, что такая информационно-разъяснительная работа будет востребована и полезна для лучшего продвижения реформ.

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