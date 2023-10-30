Комплексное партнерство

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Алла Серикбаева

Казахстан намерен развивать контрактное производство медикаментов и трансфер технологий в области клинических исследований с крупными мировыми фармацевтическими компаниями.

фото Игоря Бургандинова

В рамках казахстанской меж­дународной выставки «Здравоохранение «Astana Zdorovie 2023» в Астане прошел III Международный фармацевтический форум Global Pharm. Это одно из самых масштабных мероприятий в фармацевтичес­кой индустрии, ставшее уже традиционным. Оно открывает множество площадок для диалогов и включает B2B- и G2B-встречи с крупнейшими компаниями фармотрасли и представителями государственных структур Казахстана. В этом году форум посетили порядка 200 делегатов из более 10 стран мира, еще 1,2 тыс. участников подключились онлайн. Они представляли свыше 60 различных компаний.

Выступая с приветственным словом, руководитель медицинского центра Управления делами Президента, советник Главы государства Алексей Цой отметил:

– Через цифровизацию мы видим основное развитие фармацевтической отрасли. Это сервисы, которые будут предлагать фармацевтические услуги, информационные и различные маркетплейсы. Для этого нужно создать систему, чтобы рынок ушел в электронную торговлю, доступно доводить информацию до населения.

По его словам, государству необходимо создать уже накоп­ленные источники данных, open-date, чтобы IT-компании могли зайти на рынок. Здесь на помощь должен прийти искусственный интеллект. При этом онлайн-рецепты помогут улучшить цепочку поставок и станут удобным инст­рументом для граждан.

Среди первоочередных задач – актуализировать клинические протоколы с новыми стандартами, которые вводятся меж­дународными регуляторами и ассоциациями, проработать воп­росы маркировки и прослеживае­мости лекарственных средств, а также холодовой цепи и логистических поставок. Планируется упрос­тить процеду­ру регистрации клинических исследований в Казахстане. Для этого, возможно, будет введен принцип «одного окна».

– Мы должны создавать предприятия полного цикла производства, экспортоориентированные. Фармсубстанции у нас все завозные, – констатировал Алексей Цой.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник отметил важность обеспечения населения равным доступом к качественной медицинской помощи.

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев напомнил, что Глава государства поручил активизировать сотрудничество с глобальными фармкорпорация­ми, привлекать инвесторов, обеспечить трансферт технологий и новейших разработок, а долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства довести до 50% уже в 2025 году. Отечественный фармрынок вызывает большой интерес у международных инвесторов, которые ищут новые возможности. По оценке специа­листов, в Казахстане имеется потенциал наращивания мощностей в фармацевтической отрасли в два раза.

В этой связи на повестке дня имеется ряд задач.

– Производство не только дженериков, но и оригинальных препаратов, которые можно будет использовать внутри страны и экспортировать. Мы хотим, чтобы была не просто локализация крупных мировых фармацевтических компаний, а чтобы было наследие фармпроизводства в Казахстане. Такие страны, как Южная Корея, Индия, Китай, тоже начинали с того, что приглашали к сотрудничест­ву глобальные компании, а потом запустили собственное производство, – сказал Ерхат Искалиев.

Кроме того, партнерство с крупными международными фармацевтическими компаниями будет комплексным – созданы совместные центры с отечественными производителями и вузами. Причем этот пункт внесут в обязательство компаний, которые будут локализовываться в Казахстане в рамках контракт­ного производства.

В ходе форума состоялось подписание меморандумов с мировыми фармацевтическими компаниями о развитии контрактного производства медикамен­тов в Казахстане и трансфере технологий в облас­ти клинических исследований.

#здравоохранение #Астана #выставка #медикаменты #Astana Zdorovie 2023

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