Кому рощи, а нам – пеньки?

Колонка обозревателя
Юлия Пулина

Платить большие деньги за возможность посадить дерево – звучит странно, но такое бывает.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недавно мы с мужем впервые побывали в Китае, в одном из самых экологически чистых регио­нов мира – на острове Хайнань. Впечатления незабываемые, что интересно, туристический рай, как поведали сопровождающие нас гиды, был создан всего за два десятилетия.

Мы посетили самые известные природные парки, созданные буквально в джунглях. Думаю, что территория каждого из них больше, чем весь Жезказган.

Субтропики, повышенная влажность, всегда тепло. Все эти факторы создали рай не только для людей, но и для растений. Цветы, пальмы, фруктовые деревья – зелень цветет буйным цветом и в парках, и в городе Санья, где мы отдыхали. А в самых известных туристических зонах, к примеру в Центре буддизма и парке Янода, есть целые рощи и отдельные деревья, которые посадили жители Китая. Причем не по поручению, не в рамках какой-то акции, а по своему искреннему желанию.

Да, в Центре буддизма можно посадить дерево, которое в КНР принято считать священным. Но сама возможность стоит очень дорого. Так, что даже состоятельные люди или семьи объединяются, чтобы выкупить один саженец! Деревья высаживают разные. Узнать их легко – на стволе, на уровне глаз, висит табличка с именем дарителя.

Так зачем же такие усилия на острове, где даже палка, которую воткнешь в землю, зацветет в короткое время и без ухода? А сек­рет прост – китайские граждане таким образом вносят свой вклад в развитие региона, в решение экологических проблем. Можно ли назвать это привилегией?

...И вот мы вернулись домой, в первой же прочитанной новости узнаем, что некий предприниматель срубил живые деревья вокруг своей кофейни, что расположена на одной из центральных улиц Жезказгана. Для общественников это акт вандализма. Но предприниматель утверждает, что зеленые великаны были старыми и представляли угрозу для общества.

Противостояние вызвало общественный резонанс. Причина понятна: промышленный город построен в полупустыне, зеленый фонд должен служить естественной защитой от вредных выбросов в атмосферу и выхлопных газов автомобилей. А тут такое...

Так что ж в итоге? На освободившемся месте предприниматель выложил брусчатку и поставил столики для посетителей. Рядом, конечно, были посажены несколько туй, но любой жезказганец знает – они у нас не приживутся.

Жители окрестных домов по фото, которые они успели сделать до так называемого благоустройства, доказывают, что деревья были живыми и ни о какой угрозе речи быть не могло. В доказательство – снимки крон с зелеными листьями и здоровые пеньки. Но что это изменит? Местные власти на стороне предпринимателя. Вот и получается, что для жителей Китая почетное право – посадить дерево, а для наших соотечественников – возможность срубить его.

Последние несколько лет, начиная с апреля, жезказганцы в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» высаживают тысячи саженцев. Сколько из них приживаются – не считали. Но интересно, те самые предприниматели, которые расширяют бизнес-пространство за счет зеленых насаждений, купили хотя бы пару саженцев за свой счет? Где они их посадили? И если старое дерево было опасным, то почему на его месте не высадили новое? А туи, как я говорила, не в счет...

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#туризм #деревья #«Таза Қазақстан»

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