Ультиматум УЕФА

Ответ Европы прозвучал жестко: главный турнир планеты не продается! В официальном заявлении союза подчеркнуто, что приход частного капитала неизбежно поставит интересы акционеров и жажду дивидендов выше самой игры. УЕФА практически объявила ультиматум: либо юридические гарантии и полный отказ от продажи «футбольной души», либо чемпионаты мира пройдут без европейских сборных. А теперь попробуйте представить проведение мундиа­ля без Испании, Франции, Англии или Германии – он неизбежно потеряет значительную часть своего спортивного веса и зрительской привлекательности.

В этой монолитной 55-главой шеренге бунтарей плечом к плечу с другими стоит и Казахстанская федерация футбола. И здесь самое время вспомнить историю: насколько же прозорливым и единственно верным было решение Казахстана в свое время совершить важный транзит – перейти из Азиатской конфедерации футбола (АФК) в УЕФА.

Да, скептики и некоторые диванные критики любят указывать нам на соседей: мол, тот же Узбекистан пробился на мировой форум из азиатской отборочной зоны, а мы все еще смотрим мундиаль по телевизору. Но давайте смотреть на вещи трезво и без когнитивных искажений. В Европе совсем иной уровень конкуренции, где каждый матч – это выживание. В квалификации УЕФА в последний раз мимо чемпионата мира пролетела даже Италия – четырехкратный чемпион мира и гранд планетарного масштаба! Если уж такие футбольные титаны оказываются за бортом, то какие могут быть упреки в адрес нашей формирующейся сборной?

Кстати, о рейтингах ФИФА – системе, которая уже много лет остается предметом оживленных споров. Формула расчета давно известна, однако сам рейтинг далеко не всегда отражает реальную расстановку сил в мировом футболе.

Многие европейские середняки по уровню организации игры, интенсивности и тактической подготовки выглядят сильнее целого ряда сборных, располагающихся выше в мировой табели о рангах. Причина проста: уровень сопротивления в европейском отборе несопоставим с большинством других конфедераций. Выходить на поле против Франции, Дании или Словении – это закалка совсем другого порядка, нежели регулярно пополнять рейтинговый багаж в матчах с куда менее статусными соперниками.

Есть и еще одна важная новость для казахстанского футбола. На официальном сайте УЕФА как раз появилось расписание матчей Лиги наций сезона-2026⁄27. В группе C3 нашей национальной команде предстоит помериться силами со Словакией, Молдовой и Фарерскими островами. Турнирная дистанция пройдет с 26 сентября по 16 нояб­ря. Начнет команда с двух непрос­тых выездов на Фареры и в Словакию, а три решающие домашние встречи традицион­но примет главная цитадель нашего футбола – «Астана Арена».