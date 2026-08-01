Ультиматум УЕФА

Колонка обозревателя
Аскар Бейсенбаев

Мировой футбол сотрясает один из самых громких скандалов со времен краха проекта Европейской суперлиги, когда несколько ведущих европейских клубов пытались создать собственную закрытую лигу. Сегодня УЕФА вместе со всеми 55 входящими в нее национальными ассоциа­циями (в их числе и Казахстан) пошла на крайний и беспрецедентный шаг: Европейский футбольный союз единогласно поддержал бойкот турниров ФИФА, включая будущие чемпионаты мира. Причиной конфликта стала инициатива руководства ФИФА во главе с Джанни Инфантино превратить часть футбольной экосистемы в коммерческий актив, создав компанию FIFA Forward Enterprise и предложив частным инвесторам приобрести 20% ее акций.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ответ Европы прозвучал жестко: главный турнир планеты не продается! В официальном заявлении союза подчеркнуто, что приход частного капитала неизбежно поставит интересы акционеров и жажду дивидендов выше самой игры. УЕФА практически объявила ультиматум: либо юридические гарантии и полный отказ от продажи «футбольной души», либо чемпионаты мира пройдут без европейских сборных. А теперь попробуйте представить проведение мундиа­ля без Испании, Франции, Англии или Германии – он неизбежно потеряет значительную часть своего спортивного веса и зрительской привлекательности.

В этой монолитной 55-главой шеренге бунтарей плечом к плечу с другими стоит и Казахстанская федерация футбола. И здесь самое время вспомнить историю: насколько же прозорливым и единственно верным было решение Казахстана в свое время совершить важный транзит – перейти из Азиатской конфедерации футбола (АФК) в УЕФА.

Да, скептики и некоторые диванные критики любят указывать нам на соседей: мол, тот же Узбекистан пробился на мировой форум из азиатской отборочной зоны, а мы все еще смотрим мундиаль по телевизору. Но давайте смотреть на вещи трезво и без когнитивных искажений. В Европе совсем иной уровень конкуренции, где каждый матч – это выживание. В квалификации УЕФА в последний раз мимо чемпионата мира пролетела даже Италия – четырехкратный чемпион мира и гранд планетарного масштаба! Если уж такие футбольные титаны оказываются за бортом, то какие могут быть упреки в адрес нашей формирующейся сборной?

Кстати, о рейтингах ФИФА – системе, которая уже много лет остается предметом оживленных споров. Формула расчета давно известна, однако сам рейтинг далеко не всегда отражает реальную расстановку сил в мировом футболе.

Многие европейские середняки по уровню организации игры, интенсивности и тактической подготовки выглядят сильнее целого ряда сборных, располагающихся выше в мировой табели о рангах. Причина проста: уровень сопротивления в европейском отборе несопоставим с большинством других конфедераций. Выходить на поле против Франции, Дании или Словении – это закалка совсем другого порядка, нежели регулярно пополнять рейтинговый багаж в матчах с куда менее статусными соперниками.

Есть и еще одна важная новость для казахстанского футбола. На официальном сайте УЕФА как раз появилось расписание матчей Лиги наций сезона-2026⁄27. В группе C3 нашей национальной команде предстоит помериться силами со Словакией, Молдовой и Фарерскими островами. Турнирная дистанция пройдет с 26 сентября по 16 нояб­ря. Начнет команда с двух непрос­тых выездов на Фареры и в Словакию, а три решающие домашние встречи традицион­но примет главная цитадель нашего футбола – «Астана Арена».

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#футбол #УЕФА #ФИФА

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