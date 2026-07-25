После отпуска тоже есть жизнь

Выходить из отпуска крайне непросто. Жил ты несколько недель в режиме офлайн, смело отключая телефон, не отвечая на сообщения по работе и не заглядывая в чаты с коллегами. И в один прекрасный (зачеркнуто) день вынужден вновь вставать по будильнику и бежать (плестись) в родной офис.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Какие чувства охватывают тебя в этот момент? Ярость от несправедливости бытия, сожаление об упущенных возможностях, чувство безысходности или просто упадок сил? Лично мне знакомы все они вместе взятые, но в этом гремучем коктейле всегда можно отыскать и что-нибудь хорошее.

Например, восстановление режима и распорядка дня. Согласитесь, вставать в одно и то же время, принимать пищу по расписанию, иметь довольно четкие перспективы весьма полезно, особенно с возрастом. Это в юности я могла тусить всю ночь и с утра бежать на работу, едва успев принять душ. На пятом десятке лет такая роскошь непозволительна: после бессонной ночи ты просто не сможешь полноценно трудиться, да и вообще что-либо делать.

Очередной очевидный плюс – возвращение чувства собственной полноценности. Ты снова ощущаешь себя нужным, значимым, приносящим пользу и, главное, зарабатывающим деньги, а не только тратящим их. Да, у многих отпуск заканчивается пустым кошельком, если ты, конечно, не просидел дома за просмотром сериалов и готовкой любимых блюд. И трудовые будни не могут не радовать возможностью снова рассчитывать на приятные бонусы в виде заработной платы.

А еще ты встречаешься с любимыми (в моем случае это так) коллегами и можешь с чистой совестью отдыхать от домашних дел, гоняя с ними чай или кофе. Естественно, в перерывах (если вы вдруг запереживали о наших рабочих процессах).

Этим летом мы с сослуживцами, объединенными общим кабинетом, стали еще ближе: провели вместе целые сутки в Бурабае. Жарили шашлыки, купались в озере, ночевали в одном доме. И, как признался один из нас, отдых получился таким насыщенным и приятным, будто не день, а неделю вместе провели, и воспоминаний хватит на целый год.

Кто-то впервые искупался за много лет, кто-то открыл для себя новые места знакомого курорта. Душевными получились совместные фотографии. А сколько песен под гитару спето у ночного костра (точнее, мангала)!

– А давайте еще и зимой туда поедем! – предложил один из нас, и остальные дружно поддержали.

Согласитесь, что иногда даже не нужен длинный распланированный отпуск – достаточно провести выходные вне привычных стен и в теплой компании. Увидеть, казалось бы, знакомых тебе людей в необычной обстановке, поговорить по душам, разделить трапезу. И тогда возвращение в рабочие будни не будет казаться таким уж болезненным, ведь тебя будут с радостью встречать близкие люди.

Отпуск – это, конечно, хорошо. Никаких расписаний, дедлайнов, обязанностей. Полная свобода, новые места, яркие впечатления и ощущение праздника… Но жить в таком режиме постоянно у меня бы точно не получилось. И как бы тяжело и тоскливо ни было в первые рабочие дни, находиться при деле нормальному человеку все-таки привычнее.

Наверное, в этом и заключается секрет хорошего отпуска: он должен когда-нибудь закончиться. Не потому, что работа важнее отдыха. Просто именно после паузы начинаешь особенно ценить привычную жизнь.

