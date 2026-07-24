Необузданный житель степи

Колонка обозревателя
Дария Торе-Али

Я всегда мечтала научиться ездить верхом. И образ лихой наездницы с развевающимися волосами не оставляет меня до сих пор. В детстве мне удалось оседлать коня несколько раз. Скачешь по степи – и кажется, что перед тобой открыт весь мир. Эти чувства незабываемы. Наверное, поэтому я всегда ставлю лайки под завораживающими видео со свободными, необузданными лошадьми, которые стали выкладывать тревел-блогеры из разных стран.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вольный мустанг на просторах американских прерий, брамби на открытых австралийских равнинах или коренастый пони на фоне хмурых шотландских холмов мало кого оставят равнодушными. Быть может, острое ощущение непокоренной свободы заставляет людей думать не только о природе, но и о своей жизни – насколько в ней много движения, простора, внутренней независимости. И, наверное, поэтому именно лошади часто становятся символами государственного уровня. Так, мустанг давно ассоциируется с американским Западом, брамби – с дикими просторами Австралии, а мохнатые пони – с суровой красотой северного островного ландшафта. В каждом случае они – часть представлений о стране.

У моего народа есть своя глубокая история связи с тотемным животным. Для казахов лошадь не просто красивый образ. Она была рядом с человеком в быту, в пути, на войне. Помогала в труде, радовала на праздниках, была героем эпосов и легенд. Но возвращение лошади Пржевальского, или как ее издревле называли у нас – кертагы, заставило задуматься о глубинной связи человека и природы.

Речь не о верном спутнике кочевника и не о спортивной традиции. Речь о животном, которое возвращается в степь без седла и узды. И самое интересное здесь заключается в том, что среди лошадей, которых мы привыкли называть дикими, по-настоящему дикой признана именно кертагы. Даже мустанги и брамби, как оказалось, лишь одичавшие потомки домашних животных. А шотландские пони – это порода, которой свойственно жить в полувольных условиях. Но кертагы – животное другого порядка. Его не приручили заново, а восстановили в праве на эту землю.

История отдает романтикой, но на деле она основана на реальном проекте. Исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова отмечает, что сейчас в Казахстане 21 кертагы, пять из которых уже выпущены в дикую природу на территории природного резервата «Алтын Дала». Конечно, успех будет здесь измеряться не цифрами. Специалисты смогут сказать, что кертагы действительно прижились, только тогда, когда те начнут размножаться в естественной среде.

Эти животные очень важны и для нашей экосистемы. Вместе с сайгой и куланами они относятся к исторической фауне крупных копытных казахстанских степей. Поедая растительность, все они распространяют семена, удобряют и взрыхляют поч­ву, но каждый играет в степи свою особенную роль. Они не заменяют, а гармонично дополняют друг друга в воссоздании степного экологического разнообразия.

И я вижу в возвращении кертагы не только восстановление редкого вида. Мне кажется, это реальный шанс сделать дикую лошадь одним из узнаваемых образов нашей степи. Думаю, что кертагы вполне сможет претендовать на звание символа Казахстана, просторы которого во многом благодаря им воспринимаются как живой организм со своим прошлым, настоящим и будущим – вольным, стремительным и прекрасным.

Все колонки автора
#наследие #лошади #кочевники #кони #Кертагы

Популярное

Все
Соль отправится на экспорт
Партнеры и союзники
Урал – река дружбы
Выбор, который определяет доверие
Дорога к звездам начинается на Земле
Урок японского парка
Дать шанс
«Дударай» – гимн любви
О вечных ценностях
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Книжный марафон объединяет читателей
Сакральный инструмент в цифровую эпоху
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
В финале встретятся Испания и Аргентина
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Золото, а не завод!
Отличный старт
Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Урок японского парка
Тепло родных мест
Лайк вместо детства?
Лекарство от скуки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]