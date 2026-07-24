Урок японского парка

Детвора с азартом бегала по сухим ручьям, загребая ногами мраморную крошку и разбрасывая белые камни по сторонам. Фонари использовали как турник, а недавно засеянный газон превратили в импровизированную беговую дорожку. Родители наблюдали за этим с улыбкой, снимая происходящее на телефоны.

На мое замечание одной из матерей о том, что ребенку стоило бы объяснить правила поведения в общественном пространстве, реакция оказалась неожиданно агрессивной. Тогда стало понятно: проблема гораздо глубже, чем несколько разбросанных камешков.

Спустя неделю член общественного совета Шымкента Евгений Яворский опубликовал фотографии последствий такого отдыха: разрушенные композиции, вытоптанные участки, поврежденные элементы благоустройства.

Глядя вокруг, действительно трудно поверить, что здесь побывали обычные горожане. Скорее, кажется, будто сюда приходили вандалы. Но нет. Были мы сами. Наши дети. Наше молчание. Наше нежелание объяснять элементарные вещи.

В последние годы государство вкладывает огромные средства в благоустройство городов. Появляются новые парки и скверы, высаживаются деревья, создаются современные общественные пространства. Однако возникает закономерный вопрос: готовы ли мы к этим изменениям?

Что толку создавать красивые объекты, если уже через несколько дней они превращаются в территорию бесконтрольного использования? Зачем высаживать молодые деревья, если их ломают ради забавы? К чему устанавливать малые архитектурные формы, если их воспринимают как аттракционы для испытания на прочность?

Мы привыкли требовать от государства комфортной городской среды. Но благоустройство – это улица с двусторонним движением. Одна сторона – создание условий. Другая – бережное отношение к ним.

К сожалению, со второй частью­ у нас по-прежнему серьезные проблемы.­

Многие родители считают, что ребенок может делать в общественном пространстве все, что захочет. Любое замечание воспринимается как личное оскорбление. Вместо того чтобы объяснить сыну или дочери, почему нельзя ломать ветки, рвать цветы или разрушать декоративные композиции, взрос­лые зачастую оправдывают такое поведение.

Но воспитание начинается именно с этих мелочей. С объяснения, что дерево – живое. Что парк соз­дан для всех. Что уважение к чужому труду – такая же важная ценность, как уважение к старшим.

Мы часто говорим о патриотизме, но любовь к Родине начинается не с громких слов. Она начинается с умения не мусорить, не ломать, не разрушать то, что создано для общего блага.

Сегодня японский парк стал своеобразным экзаменом на нашу зрелость. И результаты пока трудно назвать обнадеживаю­щими.

Да, нужны камеры наблюдения, охрана и реальные штрафы за порчу общественного имущества, к чему, собственно, и призывают комментарии под постом городского активиста. Но камеры не заменят воспитания, а штрафы не научат уважению.

Пока мы не поймем, что город – это наш общий дом, каждый новый парк будет проходить один и тот же путь: торжественное открытие, восторженные фотографии и быстрое­ разрушение руками тех, для кого он создавался.

Город начинается не с архитектуры, он начинается с культуры.