Кому верить? – депутат о разной информации по зарплатам от Минтранспорта и железнодорожников

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Пенсионный возраст рядовых сотрудников КТЖ нужно снизить до 55 лет, а также повысить им зарплату. Такое предложение озвучил сенатор Геннадий Шиповских в ходе своего депутатского запроса на пленарном заседании палаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По его словам, в сфере улучшения жизни сотрудникам железнодорожной отрасли есть много вопросов. Сенатор отметил, что для развития отрасли в стране даже создали новое министерство. Однако, подчеркивает Шиповских, госорган пока не решает основные проблемы железнодорожников, в числе которых низкие зарплаты, отсутствие жилья и снижение пенсионного возраста.

Депутат обратил внимание на то, что по информации Министерства транспорта, зарплата специалистов «связи и сигнализации» минимальной категории составляет 382 тыс. тенге в Актобе, 354 тыс. в Кызылорде, а зарплата «дорожника» минимальной категории - 280 тыс. тенге в области Абай и 280 тыс. тенге в Павлодарской области. Но это, как отметил сенатор,

не совпадает с реальностью.

«Исходя из данных, полученных от железнодорожников в регионах, заработная плата специалистов «связи и сигнализации» минимальной категории составляет 200 тыс. тенге в Актобе, 180 тыс. тенге в Кызылорде, так же зарплата «ремонтника дорог» минимальной категории составила 160 тыс. тенге в Абайской области и 205 тыс. в Павлодарской области. Информация, полученная от министерства и железнодорожников в регионах, разная. Кому верить? Конечно, мы верим в информацию полученной от железнодорожников, простого населения», - возмутился сенатор.

Исходя из этого, он предложил ряд решений, которые в полной мере смогли бы решить проблемы железнодорожников. В отрасли сейчас работают около 140 тысяч человек, и значит экономический эффект от этого будет тоже большим.

«Во-первых, важно повысить зарплату простых работников железнодорожной отрасли с учетом годового дохода национальной

компании «Қазақстан темір жолы», субсидий со стороны государства и инфляции. Во-вторых, рядовым работникам железнодорожной отрасли необходимо обеспечить выход на пенсию в возрасте 55 или 57 лет с учетом договоренности или иных механизмов. В-третьих, необходимо разработать жилищные программы для работников железных дорог, внедрить ее во всех регионах и разработать четкий алгоритм работы с местными исполнительными органами», - заключил сенатор.