Конь в авто

Чтобы привлечь внимание водителей, полицейские выставили на обочинах дорог в наиболее опасных местах 18 макетов патрульных автомобилей и 27 – животных. Полицейские просят водителей также не упускать из вида дорожные знаки «Перегон скота» и «Дикие животные».

Внезапное появление животных на проезжей части становится причиной дорожно-транспортных происшествий. С начала года в Северном Казахстане произошло три ДТП с участием лошадей.

Между тем для бродячих животных в Северо-Казахстанской области обустроено 230 специальных загонов. С января 2022 года туда были помещены 1 119 животных, а 320 жителей привлечены к административной ответственности за то, что отпустили коров и лошадей на вольный выпас.