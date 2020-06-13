Кондитерскую фабрику "Рахат" закрыли на карантин в Алматы

Коронавирус
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В городе Алматы в связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.

Первоначально было выявлено 8 человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией тепловизором высокой температуры. При этом проведено тестирование 1 450 сотрудников. Выявляются преимущественно бессимптомные.

В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин.

Администрация фабрики самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня. Районным управлением департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг выдано постановление о приостановлении эксплуатации до полного завершения противоэпидемических мероприятий.

«Как видите, необеспечение вами требований мер безопасности (это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличие санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечение вентиляции и проветривания помещений) приводит к заболеваемости среди работников вашей организации и приостановлению эксплуатации объекта. Требую неукоснительного соблюдения указанных мер по обеспечению эпидемиологической безопасности персонала и посетителей», - сказал главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин, обращаясь к предпринимателям.

Он отметил, что для контроля за соблюдением субъектами предпринимательства карантинного режима работают мониторинговые группы акиматов в составе представителей департамента полиции, районных управлений ДККБТУ, Палаты предпринимателей «Атамекен».

Горожанам также рекомендовано соблюдать вышеуказанные требования, избегать мест массового скопления людей и строго соблюдать принцип самоизоляции при нахождении на домашнем карантине.

«Соблюдая меры безопасности, вы сохраняете также здоровье ближних», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.

В ходе контрольных мероприятий мониторинговыми группами 11-12 июня были проверены 120 субъектов предпринимательства. Из них на 29 были выявлены нарушения: рынки «Айнабулак», «Қазына», «Мизам», «Ужет», «Асем», ИП Назар, «Сочи», столовые «Урумчи», ИП «Ахаева», торговые центры «Строй сити», «Алатау-2», МТЦ «Жибек жолы», ТЦ «Жибек-Жолы», магазин канцелярских товаров ИП «КОЖАХМЕТ», продуктовые магазины ИП «Кабулдинов», ИП Асоев М.К., магазин запасных частей ТОО «KOMPRESSOR», ТОО «М-Retail», ТОО медицинская компания «Сапсан» и салоны красоты «Алия», «Асель», кафе «Место встречи», «Пражечка», «Луна», «Oscar cinema&karaoke», «Degirmen», «Istanbul», «light bar», «Алматы донер», «Центр шашлыка».

Установлены такие нарушения, как несоблюдение масочного режима, отсутствие кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, санитайзеров, нефункционирующие дезинфицирующие туннели, несоблюдение измерения температуры, а также отсутствие информационных объявлений на входах.

Всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2 606 объектов, из них на 194 объектах выявлены нарушения требований постановлений главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с чем была приостановлена деятельность 94 объектов (из них 80 по решению руководства объекта).

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