Ключевой элемент социальной политики

– Я посвятила образованию 50 лет своей жизни. Начинала учителем, потом работала в методической службе, в научно-методичес­ком центре, и в течение 10 лет возглавляла школу. Сегодня, когда оглядываюсь назад, особенно ясно вижу, насколько сильно все изменилось – по содержанию, по подходам, а также по тем задачам, которые ставит время.

фото из личного архива Ж. Мухамбетовой

Но в основе системы по-прежнему лежат закрепленные в Конституции принципы. Это право ребенка на бесплатное среднее образование в государственных школах и обязательность начального и основного образования. При этом оно должно быть не только доступным, но и равным для каждого независимо от места проживания школьника и социального статуса его семьи, происхождения.

Если говорить в целом, образование пос­тепенно становится частью широкой социальной политики государства, где особое внимание уделяется развитию школ, их обновлению и строительству новых объектов.

Я – член совета ветеранов образования Актюбинской области. Вместе мы посетили многие села региона, побывали в различных школах, в том числе в только открывшихся образовательных учреждениях.

Особенно нам запомнился выезд в райцентр Уилского района, где паводок ранее повредил дома и главное – учебное заведение поселка. И вот сегодня в селе Уил на месте разрушенной появилась новая современная школа, полностью отвечающая современным требованиям безопасности. Это наглядный пример того, как государство не просто восстанавливает, а фактически обновляет образовательную среду с нуля.

Сельские школы сегодня действительно изменились. Если раньше говорили о разрыве между городом и селом, то сейчас во многих случаях он существенно сократился. Повсеместно появляются кабинеты робототехники, современные лаборатории, развивается исследовательская деятельность, внедряются цифровые технологии.

Я знаю сельскую школу не понаслышке, так как начинала там свою профессиональную деятельность. Поэтому могу уверенно говорить – она кардинально изменилась. Сегодня это модернизированные образовательные пространства с обновленными кабинетами, библиотеками и столовыми, с условиями для безопасного и комфортного обучения детей. В ряде школ усиливается спортивная инфраструктура, появляются элементы цифрового обучения и технологии искусственного интеллекта.

Показательным примером развития сельской инфраструктуры стала школа в селе Сарыжар Мартукского района. Ее построили в рамках национального проекта «Келешек мектептері». В ней предусмотрены просторные классы, предметные лаборатории, спортивные залы и зоны для учащихся. Особое внимание уделено цифровизации и созданию условий для дополнительного образования. Теперь это не только место обучения, но и центр развития сельского сообщества.

Системное обновление образовательной инфраструктуры ведется и в городах. Отдельно хочу отметить школу-гимназию № 6 имени Г. Актаева в Актобе. Это одно из старейших учебных заведений областного центра, которое после полной реновации получило современный облик.

В целом сегодняшняя школа стала местом, где создаются условия для всестороннего развития ребенка. Формируется инклюзивная среда, развивается профориентационное направление, расширяются возможности дополнительного образования и спорта. Все это делает процесс обучения открытым, нацеленным на реальные потребности учащихся.

При этом главным фактором качества образования остается учитель. Даже самая усовершенствованная инфраструктура не дает результата без мотивированного педагога. Поэтому особое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей и развитию их профессиональных компетенций.

В 2025 году в области проведены капитальные ремонты в 22 организациях образования. За последние годы создана инфраструктура на тысячи ученических мест, и эта работа остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Строительство новых школ, детских садов и образовательных центров продолжается.

Все это формирует новую реальность, в которой постепенно сокращается разрыв между городом и селом, расширяются возможности для детей и усиливается роль образования как ключевого элемента социальной политики государства.