Пространство возможностей

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Прагматичный подход

В начале нынешней недели в Алматы прошло очередное заседание специальных представителей и посланников Европейского союза и государств Центральной Азии по Афганистану.

Казахстан постепенно становится одной из ключевых площадок для международного диалога по афганской проблематике. Наряду с проведением регулярных консультаций и экс­пертных встреч, Астана и ­Алматы все чаще рассматриваются международными партнерами как точки координации усилий по вопросам экономического восстановления, гуманитарного содействия и интеграции Афганистана в региональные процессы. Это свидетельствует о возрастающем авторитете нашей страны как ответственного и предсказуемого участника региональной политики.

Такое внимание к Казахстану не случайно. Прежде всего следует подчеркнуть, что Казахстан неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, неизменно проявляет уважение к суверенитету, историческим особеннос­тям, традициям и культурным ценностям. И Афганистан – не исключение. Казахстан не ставит своей целью оценивать внут­ренние процессы в этой стране, а концентрируется на вопросах практического взаимодействия, отвечающего интересам региональной стабильности.

Сегодня казахстанская политика на афганском направлении строится на модели «прагматического вовлечения без признания». Астана выстраивает самостоятельную систему торговых, транспортных, энергетических и гуманитарных связей с Афганистаном, одновременно придерживаясь международно-правовых подходов в вопросе официального признания действующих властей страны. Казахстан исходит из того, что любые решения по данному вопросу должны приниматься в соответствии с международным правом и с учетом позиции Совета Безопас­ности ООН.

Вместе с тем важным изменением стало переосмысление самого восприятия Афганистана. На протяжении десятилетий название этой страны ассоции­ровалось преимущественно с конфликтами, терроризмом и нестабильностью. Однако такой односторонний подход уже не отражает всей полноты происходящих процессов.

Афганистан следует рассмат­ривать не только как источник потенциальных угроз, но и как важный элемент формирующейся архитектуры регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития. Именно такой комплексный и прагматичный взгляд, учитывающий не только риски, но и возможности, доминирует в политике Казахстана на афганском направлении.

Подобный подход созвучен меж­дународным тенденциям. Все больше государств и международных организаций исходят из того, что долгосрочная изоляция Афганистана не способна обеспечить устойчивую безопасность региона. Напротив, вовлечение страны в экономические, гуманитарные и инфраструктурные процессы способно создать условия для постепенной стабилизации и развития.

Безусловно, не стоит ожидать быстрых результатов. Афганистан остается сложной страной с многочисленными внутренними вызовами. Любые инфраструктурные и экономические проекты требуют долгосрочного планирования, тщательной оценки рисков и последовательной реализации. Однако именно сейчас закладываются основы будущей экономической интеграции региона.

Торговля как фундамент сотрудничества

Экономическое измерение казахско-афганских отношений уже сегодня демонстрирует значительный потенциал. Основой взаимодействия выступают торговля и транзит. Товарооборот между двумя странами достиг 545 млн долларов в 2024 году и сохранился на высоком уровне – 541 млн долларов – в 2025-м. При этом руководством двух государств поставлена амбициозная задача довести объем взаимной торговли до 3 млрд долларов.

Особое значение имеет экс­порт казахстанской продукции на афганский рынок. Казахстан выступает одним из ключевых поставщиков продовольствия в Афганистан. Только в 2024 году объем нашего экспорта составил 523 млн долларов, из которых около 317 млн пришлось на поставки муки. Помимо зерна и мукомольной продукции, растут поставки других видов продовольствия и товаров первой необходимости.

По сути, Казахстан сегодня выступает одним из важнейших гарантов продовольственной стабильности Афганистана. В условиях сохраняющихся экономических трудностей именно поставки казахстанской продукции позволяют обеспечивать значительную часть внутреннего спроса на базовые продукты питания.

Таким образом, сотрудничест­во с Афганистаном для Казахста­на давно вышло за рамки исключительно гуманитарной повестки и становится важным элементом обеспечения продовольственной устойчивости всего региона.

Однако дальнейшее увеличение торгового оборота невозможно без качественного развития транспортной инфраструктуры. На протяжении всего периода независимости Казахстана нестабильность в Афганистане оставалась одним из главных препятствий для формирования полноценного транспортного коридора между Центральной и Южной Азией.

Для Казахстана как государства, не имеющего прямого выхода к морю, особое значение имеют диверсификация транспорт­ных маршрутов и получение доступа к портам Индийского океана. Афганистан способен стать важным звеном в системе транспортной взаимосвязаннос­ти, соединяющей Центральную Азию с рынками Пакистана, Индии и других стран Южной Азии, где проживают почти 2 млрд человек.

В этом контексте Афганистан приобретает принципиально новое значение. Речь идет уже не только о двусторонних отношениях, но и о перспективах формирования единого экономического пространства между Центральной и Южной Азией. Именно через афганскую территорию могут пройти наиболее короткие маршруты, связывающие государства региона с портами Карачи, Касим и Гвадар на побережье Индийского океана.

В последние годы Казахстан последовательно поддерживает инициативы по развитию Трансафганского транспортного коридора и других проектов региональной связанности. Их реализация позволит значительно сократить логистические издержки, диверсифицировать экспортные маршруты и повысить конкурентоспособность экономик Центральной Азии на мировых рынках.

При этом разговоры о конкуренции транспортных коридоров в Центральной Азии зачастую выглядят чрезмерно упрощенными. В современных условиях речь должна идти не о соперничестве маршрутов, а об их взаимодополняемости. Для государств региона гораздо важнее согласование стандартов, процедур, тарифной политики и логистических решений, что позволит сформировать устойчивую и предсказуемую систему региональных перевозок.

Именно такой подход последовательно продвигает Казахстан, выступая за формирование единого пространства транспортной связанности Центральной Азии и создание дополнительных выходов к рынкам Южной Азии.

Инвестиции в безопасность через развитие

Не менее важным направлением остается гуманитарное сотрудничество. Казахстан последовательно исходит из того, что содействие развитию Афганистана отвечает не только интересам самого афганского народа, но и интересам безопас­ности всей Центральной Азии.

Иногда звучат вопросы о целесообразности гуманитарной помощи Афганистану. Однако в действительности стабильность этой страны напрямую связана с безопасностью соседних государств. Новая волна вооруженных конфликтов, экономического коллапса или гуманитарного кризиса неизбежно приведет к росту миграционных потоков, усилению террористических угроз и распространению транс­национальной преступности.

Поэтому поддержка развития Афганистана – не благо­творительность, а долгосрочная инвестиция в региональную стабильность. Помогая этой стране укреплять устойчивость экономики и социальных институтов, Казахстан одновременно снижает потенциальные риски безопасности как для себя, так и для всего региона.

Фактически речь идет о превентивной модели обеспечения безопасности, которая основывается не только на силовых инструментах, но и на устранении первопричин нестабильности – бедности, социальной уязвимос­ти, дефицита образования и ограниченных экономических возможностей.

Особое место в казахстанской политике занимает образовательное сотрудничество. Казахстан выступает крупнейшим образовательным хабом Евразии и обладает всеми возможностями для подготовки квалифицированных кадров для стран региона.

На протяжении многих лет казахстанские университеты обучают афганских студентов по наиболее востребованным направлениям – в сферах медицины, сельского хозяйства, инженерного дела. За годы независимости в вузах Казахстана получили образование тысячи молодых граждан Афганистана. В настоящее время более 600 афганских студентов продолжают обучение в нашей стране.

В условиях, когда Афганистан сталкивается с серьезным дефицитом квалифицированных кадров, именно образование становится одним из наиболее эффективных инструментов долго­срочной стабилизации. ­Казахстан фактически инвестирует в формирование человеческого капитала этой страны, создавая предпосылки для появления нового поколения специалистов, способных участвовать в модернизации экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и инфраструктуры.

Значение этих программ выходит за рамки академического сотрудничества. Речь идет о формировании будущей профессиональной элиты Афганистана, которая будет играть важную роль в модернизации экономики и государственных институтов страны.

Алматы как новый международный центр

Качественно новый импульс международному взаимодействию придает открытие в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афга­нистана.

Создание данного центра стало одним из наиболее значимых дипломатических достижений Казахстана последних лет. Идея его учреждения была впервые озвучена Президентом ­Касым-Жомартом Токаевым в ходе 74-й сессии Генеральной ­Ассамблеи ООН. Спустя несколько лет инициатива получила широкую международную поддерж­ку и практическую реализацию.

Особое значение имеет тот факт, что решение об открытии Центра было принято Генеральной Ассамблеей ООН консенсусом при поддержке более 150 государств – членов организации. Это свидетельствует не только о высоком доверии к Казахстану, но и о признании его конструктивной роли в продвижении региональной повестки устойчивого развития.

Впервые в истории Центральной Азии на территории Казахстана создана специализированная международная платформа системы ООН, ориентированная одновременно на поддержку регионального развития и содейст­вие Афганистану.

Центр обладает потенциалом стать ключевой площадкой для координации усилий государств региона, международных организаций, финансовых институтов и доноров. Именно здесь могут формироваться долгосрочные подходы к вопросам развития транспортной инфраструктуры, продовольственной безопаснос­ти, водных ресурсов, образования и устойчивого экономи­ческого роста.

Поэтому символично, что очередная встреча специальных представителей Европейского союза и стран Центральной Азии по Афганистану проходила 15 июня именно в Алматы.

Стратегическое видение

Особую роль в укреплении позиций Казахстана на афганском направлении играет последовательная внешнеполитическая линия Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства неизменно подчеркивает, что устойчивое развитие Центральной Азии невозможно без обеспечения долгосрочной стабильности в Афганистане и его постепенного вовлечения в региональные экономические процессы.

На различных международных площадках – ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества, а также на Консультативных встречах глав государств Центральной Азии – Касым-Жомарт Токаев последовательно продвигает тезис о необходимости перехода от политики изоляции Афганистана к политике ответственного вовлечения. По его мнению, именно развитие торговли, транспортной связанности, гуманитарного сотрудничества и образовательных программ способно создать условия для долгосрочной стабилизации страны.

Особое внимание Президент уделяет вопросам региональной взаимосвязанности. Казахстан рассматривает Афганистан не как периферию региональной политики, а как потенциальное связующее звено между Центральной и Южной Азией. Такой подход полностью соответствует стратегическому курсу Астаны на развитие международных транспортных коридоров, диверсификацию логистических маршрутов и укрепление экономической устойчивости региона.

Важной особенностью казахстанской политики выступает ее прагматичный характер. ­Казахстан не стремится навязывать Афганистану политические модели развития и не вмешивается во внутренние процессы страны. Вместо этого акцент делается на практических мерах поддержки – поставках продовольствия, развитии торговли, подготовке кадров, реализации гуманитарных инициатив и соз­дании условий для экономи­ческого восстановления. Именно такой подход сегодня получает все большее понимание и поддержку со стороны международных партнеров.

Стратегия, сформированная ­Касым-Жомартом Токаевым, позволяет Казахстану выступать в качестве ответственного регионального лидера, способного одновременно учитывать вопросы безопасности, развития и международного сотрудничества. Благодаря этому наша страна постепенно укрепляет позиции одного из ключевых посредников между международным сооб­щест­вом и Афганистаном, а также одного из основных драйверов региональной кооперации в Центральной Азии.

Благодаря сочетанию прагматизма, ответственности и готов­ности к диалогу Астана постепенно превращается в одного из ключевых региональных партнеров и посредников между международными институтами развития и афганской экономикой.

Показательно, что Казахстан становится не только участником, но и организатором регио­нального диалога по Афганистану. Международные партнеры все чаще рассматривают нашу страну как надежного посредника, способного объединять интересы различных государств и международных организаций вокруг практической повестки развития.

Высокая оценка роли Казахстана неоднократно звучала со стороны руководства Организации Объединенных Наций. Международное сообщество все чаще воспринимает нашу страну как государство, способное обеспечивать конструктивный диалог между различными участниками региональных процессов и содействовать поиску взаимоприемлемых решений по наиболее сложным вопросам региональной повестки.

На протяжении многих лет международное сообщество воспринимало Афганистан прежде всего как источник нестабильнос­ти. Однако новая региональная реальность требует иного подхода. Без устойчивого развития этой страны невозможно построить полноценную систему экономической взаимосвязанности ­Евразии, обеспечить безопасность Центральной Азии и реализовать потенциал транспортных коридоров между Севером и Югом.

Сегодня вокруг Афганистана постепенно формируется новая региональная повестка. Ее центральным элементом становится не изоляция, а постепенное вовлечение страны в процессы экономического сотрудничества, транспортной взаимосвязаннос­ти и гуманитарного развития.

Казахстан одним из первых в регионе сумел предложить сбалансированную модель взаи­модействия с Афганистаном, основанную на прагматизме, уважении суверенитета и ответственности за региональную стабильность. При этом Астана не ограничивается декларациями, а формирует реальные механизмы сотрудничества через торговлю, образование, гуманитарную помощь, транспортные проекты и международные институты.

Учреждение в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана стало международным признанием особой роли Казахстана в регионе. Сегодня наша страна выступает не только как крупнейшая экономика ЦА, но и как один из ключевых архитекторов новой системы регионального взаимодействия.

Казахстан одним из первых начал выстраивать такую долго­срочную политику, и ее результаты способны оказать позитивное влияние как на развитие нашей страны, так и на будущее всего региона.