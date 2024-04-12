Конференция «Женское здоровье в радиологии» началась в Астане

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Айман Аманжолова
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Сегодня в конференц-залах гостиничного комплекса Рэдиссон Астана начала свою работу Международная научно-практическая конференция «Женское здоровье в радиологии»

Фото: Медицинский университет Астана

Проблематика различных заболеваний у женщин является актуальной во всем мире, включая Республику Казахстан, так как может значительно снижать качество жизни пациентов, приводить к психологическим проблемам и требовать длительного лечения и ухода, помимо этого, зачастую возникают сложности в диагностике для специалистов смежных профилей. Статистика таких заболеваний в Казахстане варьируется в зависимости от региона и уровня доступности медицинской помощи. Согласно данным vинистерства здравоохранения Республики Казахстан, рак молочной железы (РМЖ) занимает 1 место в структуре злокачественных новообразований у женщин (13,2%). В среднем в стране ежегодно выявляется до 5000 пациентов РМЖ, умирают до 1200 женщин. В этой связи именно направление женского здоровья является в посление годы той областью медицины, где осуществлется широкий спектр научных исследований, активно разрабатываюстя и внедряются новые медицинские технологии.

Конференция объединила более 250 отечественных специалистов в области радиологии. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы диагностики и лечения различных заболеваний у женщин, а также внедрение инноваций в практику медицинских учреждений.

Председатель правления НАО «МУА» – ректор Камалжан Надыров  отметил, что женское здоровье остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только для Казахстана, но и для большинства стран мира. Он подчеркнул, что по программе резидентуры в университете обучается 83 врачей радиологов, магистранты и докторанты традиционного выбирают направлением своих исследований именно данное направление.

Кроме того, Камалжан Надыров отметил, что в этом году 85-летие отмечает Раушан Рахимжанова, которая более 20 лет проработала в Медицинском университете Астана, занимая должности профессора, заведующего кафедрой, а теперь и директора Научно-исследовательского института.  Под ее руководством было подготовлено целое поколение врачей-радиологов, 15 докторов и кандидатов медицинских наук, разработан и внедрен целый ряд новых технологий в области радиологии. Пожелав дальнейших успехов Раушан Рахимжановой, ректор зачитал поздравление от министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой.

В ходе конференции  директор НИИ радиологии имени академика Хамзабаева Ж.Х. НАО «МУА», президент Казахстанского радиологического общества, заслуженный деятель РК, д.м.н., профессор Раушан Рахимжанова отметила важность проводимого мероприятия и выразила уверенность, что конференция станет диалоговой площадкой для повышения профессионального уровня специалистов и координации деятельности радиологической службы Казахстана, позволит обменяться опытом коллегам из Австрии, Англии и Южной Кореи.

Мероприятие вызвало большой интерес у молодых специалистов, для которых это прекрасная возможность, не выезжая за рубеж, перенять опыт у старших коллег - профессоров, руководителей крупнейших центров дальнего и ближнего зарубежья.

Конференция проходит под эгидой Казахстанского радиологического общества при поддержке НИИ радиологии имени академика Хамзабаева Ж.Х. НАО «МУА».

В рамках конференции председатель правления НАО «МУА» – ректор Камалжан Надыров вручил звание почетного профессора НАО «МУА» основателю и первому президенту Европейского общества кардиорадиологов Райнеру Риенмюллеру (Австрия).

В рамках конференции д.м.н., профессор Раушан Рахимжанова вручила звание почетного члена Казахстанского радиологического общества педиатру  и эндокринологу Ирине Абельской (Беларусь) и вице-президенту Российской Ассоциации радиологов Александру Зубареву (Россия).

В программе также запланированы мастер-классы компании Beam Works, сателлитный симпозиум GE Healthcare и школы по ультразвуковой диагностике.

#Астана #онкология #врачи #конференция #радиология

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