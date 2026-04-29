Конфискованных птиц выпустили на волю в РК

На днях пара соколов-балобанов вернулась в свою родную стихию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на зоопарк Алматы

"В октябре природоохранная прокуратура передала нам конфискованных птиц. Зоопарк стал для них временным домом и госпиталем. Мы провели все необходимые ветеринарные мероприятия, установили чипы для дальнейшего мониторинга и создали условия для полного восстановления их физического состояния.



Главное, что подтвердили наши специалисты: птицы остались дикими. А значит, их истинный дом — небо. После решения суда наступил тот самый долгожданный момент", - говорится в сообщении.