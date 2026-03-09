В Херенвене (Нидерланды) завершился чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье
Сборную Казахстана в этой дисциплине представляла Надежда Морозова. Казахстанка показала третий результат на дистанции 500 метров. Затем финишировала десятой на 3 000 м, сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, на 1 500 м Морозова была шестой и смогла войти в восьмёрку лучших из 24 участниц, получив право выступить на заключительной дистанции - 5 000 метров.
Морозова показала седьмой результат. И в итоге завершила ЧМ также на седьмой строчке (160.435 балла).
Победу одержала Рагне Виклунд (Норвегия) - 157.457. Марейке Груневауд (Нидерланды) стала второй - 158.086. Японка Михо Такаги завоевала "бронзу" - 158.287.
В НОК отметили, что по ходу ЧМ Надежда Морозова установила два новых рекорда Казахстана. Она обновила высшие достижения на дистанции 5 000 метров (7:02.30) и в сумме многоборья.
Победу в многоборье одерживает атлет с наименьшей суммой баллов, добавили в пресс-службе.