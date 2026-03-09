Конькобежка Морозова вошла в топ-10 на ЧМ и установила два рекорда Казахстана

В Херенвене (Нидерланды) завершился чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборную Казахстана в этой дисциплине представляла Надежда Морозова. Казахстанка показала третий результат на дистанции 500 метров. Затем финишировала десятой на 3 000 м, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, на 1 500 м Морозова была шестой и смогла войти в восьмёрку лучших из 24 участниц, получив право выступить на заключительной дистанции - 5 000 метров.

Морозова показала седьмой результат. И в итоге завершила ЧМ также на седьмой строчке (160.435 балла).

Победу одержала Рагне Виклунд (Норвегия) - 157.457. Марейке Груневауд (Нидерланды) стала второй - 158.086. Японка Михо Такаги завоевала "бронзу" - 158.287.

В НОК отметили, что по ходу ЧМ Надежда Морозова установила два новых рекорда Казахстана. Она обновила высшие достижения на дистанции 5 000 метров (7:02.30) и в сумме многоборья.

Победу в многоборье одерживает атлет с наименьшей суммой баллов, добавили в пресс-службе.

 

