Конокрад пустил на мясо лошадей в ВКО

Ущерб от его действий составил порядка шести миллионов тенге

Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали 40-летнего жителя одного из районов, подозреваемого в крупной краже скота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В конце сентября мужчина заметил табун лошадей без присмотра и дождался ночи, чтобы перегнать его на ферму, где работал скотником.

Вскоре злоумышленник продал девять лошадей, часть пустил на мясо, а остальных обменял на другой скот. Ущерб от его действий составил порядка шести миллионов тенге.



Когда по селу стала распространяться информация о поисках пропавших животных, мужчина попытался отвести от себя подозрения, выпустив оставшихся лошадей на волю.

Однако полицейским удалось установить его причастность и задержать подозреваемого. Часть похищенных лошадей удалось изъять.