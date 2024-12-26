Конокрад пустил на мясо лошадей в ВКО

Сельское хозяйство,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Ущерб от его действий составил порядка шести миллионов тенге

Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали 40-летнего жителя одного из районов, подозреваемого в крупной краже скота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz 

В конце сентября мужчина заметил табун лошадей без присмотра и дождался ночи, чтобы перегнать его на ферму, где работал скотником.  

Вскоре злоумышленник продал девять лошадей, часть пустил на мясо, а остальных обменял на другой скот. Ущерб от его действий составил порядка шести миллионов тенге.

Когда по селу стала распространяться информация о поисках пропавших животных, мужчина попытался отвести от себя подозрения, выпустив оставшихся лошадей на волю.

Однако полицейским удалось установить его причастность и задержать подозреваемого. Часть похищенных лошадей удалось изъять.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Также проверяется его причастность к другим подобным преступлениям», – детализировали в правоохранительных органах.
 

#полиция #ВКО #лошади #конокрад

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