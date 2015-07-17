Консервы на экспорт Свежий выпуск 690 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Еще в 2000 году в селе Туздыбастау Талгарского района открылся мясоперерабатывающий мини-завод ТОО «Макария». За прошедшее с тех пор время промышленный объект расширился, увеличил объемы производства, внедрил новейшие технологии. Сейчас здесь выпускается свыше 15 наименований продукции, сертифицированной по госстандартам республики. В ассортименте – тушеная говядина и конина, паштеты из курицы, индейки, гуся, несколько видов каши и колбасных изделий. К слову, завод – единственный в Алматинской области производитель мясных консервов.

Недавно предприятие стало участником программы «Даму-Өндіріс», в рамках которой государство оказывает поддержку субъектам малого бизнеса, занятым в сфере обрабатывающей промышленности. Благодаря гарантии фонда «Даму» получен банковский кредит. На заемные средства бизнесмены планируют приобрести современное оборудование и пополнить оборотный капитал на сумму более 50 млн тенге.

По словам директора ТОО Гульнар Даниловой, в условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках стоит задача повысить конкурентоспособность и качество выпускаемых товаров. Модернизация производства позволит не только закрепить достигнутые успехи, но и вый­ти на новые рубежи в пищевой индустрии. Мультипликативный эффект почувствуют и партнеры из фермерских хозяйств, которые смогут поставлять больше мясного сырья на переработку.

Спрос на консервную продукцию мини-завода стабильно растет: в числе покупателей не только торговые сети Жетысу, но и Пограничные войска КНБ РК, подразделения министерств обороны Казахстана и Кыргызстана, МВД Узбекистана.



