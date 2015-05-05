Консолидирующий фактор Лидера

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
В своем вступительном слове ректор Гуманитарного университета транспорта и права Омрали Копабаев отметил, что прошедшие выборы продемонстрировали всему миру принципы верховенства права и приверженность демок­ратическим преобразованиям. Помимо международных наблюдателей контроль за ходом выборов осуществляла и Рес­публиканская общественная комиссия. Согласно отчету 50 членов комиссии, работавших в Алматы, нарушений процедуры выборного процесса обнаружено не было.
Многие эксперты сошлись во мнении, что президентские выборы-2015 можно смело назвать историческими – ни в одной стране мира не было зафиксировано такой электоральной активности граждан. По словам политолога Данияра Ашимбаева, беспрецедентная в истории явка избирателей показала всенародную поддержку проводимого Нурсултаном Назарбаевым экономического и политического курса.
– Казахстанцы не хотят менять устоявшуюся в стране модель толерантности, мира и согласия. А экономический кризис второй волны, угрозы и вызовы современного мира заставляют общество консолидироваться вокруг уже устоявшихся ценностей. Принцип «сначала – экономика, а потом – политика» сегодня, как никогда, актуален, – говорит Данияр Ашимбаев. – 5 институциональных реформ – основополагающий программный документ, в котором обозначены механизмы реализации государственного и общественного контроля за деятельностью исполнительных органов власти.
Участники собрания про­анализировали особенности избирательной кампании-2015. Эксперты отметили возросшую политическую культуру и гражданскую зрелость наших соотечественнников.
– Результаты выборов явились важнейшим показателем нынешнего морально-психологического состояния казахстанского общества, его идейно-политической ориентации. Высокая явка свидетельствует о приоритетности института выборов по сравнению с другими формами политического участия. Выборы являются для наших граждан основным способом отстаивания интересов, выражения основных потребностей, – отмечает доктор политических наук Гульнар Насимова. – Казахстанцы проголосовали за Лидера, умею­щего стратегически верно определять направление развития страны, выстраивать внешнеполитические приоритеты, соответствующие национальным интересам. Все это показывает ответственность, конструктивность и рациональность казахстанских избирателей, их высокую электоральную культуру.
По мнению участников форума, выборы продемонстрировали единство и сплоченность казахстанского народа, который проголосовал за стабильное и поступательное развитие страны. Важным вопросом экспертной дискуссии стало обсуждение выдвинутого Нурсултаном Назарбаевым Плана нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», в рамках которого будет осуществляться реализация 5 институциональных реформ.
Организаторами форума выступили Республиканское общественное объединение «Конгресс политологов», Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева.

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