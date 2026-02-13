Конституционная модернизация Казахстана: международные параллели и национальная специфика

Конституционная реформа
46
Гульсара Джунусбекова, директор Института прикладных исследований Академии госуправления при Президенте РК

Проект Новой Конституции отражает современные тенденции конституционного развития, сформированные в международной практике, включая усиление институционального баланса власти, расширение гарантий прав человека и развитие механизмов подотчётности государства обществу

Документ отражает переход к институциональной модели государства, ориентированной на права человека, подотчётность власти и вовлечение общества в государственное управление.

Рассмотрим ключевые сильные положения проекта Новой Конституции.

Перестройка архитектуры власти и усиление институционального баланса. Проект Конституции закрепляет переход к более сбалансированной модели разделения властей, включая перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством, а также развитие механизмов парламентского и общественного контроля. Это приближает Казахстан к модели «checks and balances», характерной для демократических государств ОЭСР.

Новая роль Парламента и общественного представительства. Предлагаемая трансформация законодательной системы (включая элементы общественного представительства и новые консультативные институты) направлена на расширение участия общества в законотворчестве и стратегических решениях. Такой подход соответствует тренду «deliberative democracy» (Канада, Франция, ЕС). Институты Курултая и Народного совета отражают элементы совещательной демократии и вовлечения общества в формирование государственной политики

Усиление независимости судебной власти и конституционного контроля. Проект укрепляет институты конституционного правосудия и гарантии независимости судей, что является ключевым элементом верховенства права. Это приближает систему к немецкой и южнокорейской моделям сильного конституционного суда.

Чёткое закрепление принципов прав человека и достоинства личности. Расширение каталога прав и механизмов их защиты отражает глобальный конституционный тренд «human-centered governance», закреплённый в конституциях Германии, Канады и др. Особое значение имеет институционализация омбудсменов и механизмов жалоб граждан.

Принцип «социального и сервисного государства». Проект закрепляет ориентацию государства на предоставление качественных государственных услуг, социальную справедливость и равный доступ к возможностям. Это соответствует концепции welfare state и good governance, распространённой в странах ОЭСР и Сингапуре.

Экономические основы и защита частной собственности. Подчёркивается гарантия неприкосновенности собственности, свободы предпринимательства и справедливой конкуренции, что формирует конституционную основу инвестиционной стабильности и рыночной экономики.

Децентрализация и развитие местного самоуправления. Проект усиливает автономию регионов и местных органов, что соответствует принципу субсидиарности, закреплённому в Европейском союзе, в частности можно рассмотреть опыт Германии. Это создаёт институциональные условия для регионального развития и повышения эффективности управления.

Институционализация профессиональной государственной службы. Проект Конституции закладывает принципы меритократии, профессионализма и политической нейтральности госслужбы. Это соответствует международным стандартам ОЭСР, независимого управления государственной службой.

В целом проект новой Конституции Республики Казахстан 2026 года демонстрирует системный подход к обновлению конституционных основ государственности и государственного управления.

#проект #модернизация #реформа #конституция

