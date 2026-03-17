Голосование за новую Конституцию стало подтверждением высокой общественной поддержки действующего курса развития страны

Конституционная реформа
15
Айман Аманжолова
корреспондент

Своим мнением поделился заместитель руководителя Департамента политической экспертизы Института евразийской интеграции Адильхан Гадельшиев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Республиканский референдум по проекту новой Конституции завершился убедительной поддержкой предложенных изменений. По окончательным итогам центральной комиссии референдума, за новую Конституцию проголосовали 87,15% участников, явка составила 73,12%. Уже эти показатели позволяют говорить о двух принципиальных выводах. Первый связан с широким общественным одобрением предложенного курса реформ. Второй – с высокой готовностью граждан лично участвовать в принятии решений общенационального уровня.

Отдельного внимания заслуживает сама атмосфера дня голосования. Во многих регионах участки работали в живом и позитивном ритме. Рядом проходили ярмарки, концертные программы, общественные акции. Такая открытая общественная среда усиливала ощущение сопричастности и продемонстрировала подлинную общественную консолидацию.

Высокий уровень поддержки нельзя объяснить только текущей кампанией как таковой. Он стал отражением более глубоких общественных ожиданий. Проект новой Конституции был воспринят значительной частью граждан как документ, предлагающий обновление политической и правовой системы при сохранении устойчивости государства. Для общества это имело принципиальное значение. В условиях внешней турбулентности и внутреннего запроса на модернизацию был востребован именно такой формат изменений – эволюционный, институционально оформленный и легитимированный через всенародное голосование.

Не менее важную роль сыграло и содержательное наполнение проекта. В общественном восприятии новая Конституция соединила сразу несколько сильных смысловых линий. Это и акцент на человеке и его правах, развитие человеческого капитала, поддержку труда, семьи, образования, науки, экологической ответственности, укрепление общественного согласия и повышение роли новых институтов участия. Иными словами, речь шла не только о перераспределении полномочий или технической правке Основного закона, а о более широкой попытке задать обновленную ценностную рамку государства. Именно это и обеспечило высокий уровень эмоционального и политического отклика.

Явка в 73,12% также заслуживает отдельного внимания. Она показывает, что для большинства граждан референдум не воспринимается как формальная процедура. Вопрос новой Конституции оказался понятным, значимым и вовлекающим. Это можно рассматривать как признак достаточно высокой политической мобилизации общества в момент принятия ключевого решения. При этом очевидно, что в отдельных территориях сохраняется определенная доля электоральной инертности, однако по общим итогам она осталась в пределах меньшинства и не изменила главную картину.

Таким образом, результаты референдума фиксируют как высокий уровень поддержки новой Конституции, так и более широкий общественный настрой. Они стал индикатором того, что запрос на обновление политической системы в Казахстане носит массовый характер.

 

#реформа #конституция #референдум

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Декаду открыли новосельем
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Безграничная сила женщины
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Сокращают дефицит пастбищ
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Новая Конституция – это общественный выбор в пользу обновле…
Референдум как показатель политической вовлеченности гражда…
Новая Конституция должна стать инструментом социальной спра…
Конституция благодарности и ответственности!

