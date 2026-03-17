Новая Конституция – это общественный выбор в пользу обновления и стабильности

Конституционная реформа
16
Айман Аманжолова
корреспондент

Своим мнением поделился руководитель Департамента междисциплинарных и компаративных исследований Института евразийской интеграции Серик Жусупов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прошедший референдум по новой Конституции показал, что предложенная реформа стала для значительной части общества своевременным ответом на запрос на обновление. По итоговым данным Центральной комиссии референдума, явка составила 73,12%, а доля проголосовавших «за» – 87,15%. Существенная поддержка и высокая явка демонстрируют, что для граждан речь шла о стратегическом выборе и о правилах, по которым страна будет развиваться в дальнейшем.

Важно и то, что этот выбор формировался в открытой общественной атмосфере. Во многих регионах день голосования сопровождался ярмарками, концертными программами, общественными акциями, а участие известных общественных фигур и селебрити усиливало внимание к референдуму и задавало ему позитивный тон. Это придало процессу дополнительный объединяющий эффект и сделало его заметным событием в общественной жизни страны.

Свою роль сыграла и масштабная информационно-разъяснительная работа. Она помогла гражданам увидеть в референдуме скорее не формальную процедуру, а понятный механизм влияния на будущую конфигурацию государства и систему базовых правил общественного развития.

Не менее значимым фактором стало качество самой организации голосования. Участки работали собранно и в спокойном режиме. Отсутствие серьезных нарушений укрепило доверие к процедуре и ее итогам. Для общественного восприятия это особенно важно, поскольку легитимность результата складывается из сочетания содержательной поддержки и корректно выстроенного процесса.

Дополнительную значимость этому придали и позитивные оценки международных наблюдателей и представителей избирательных органов других стран. Внешнее подтверждение процедурной состоятельности усилило восприятие референдума как прозрачного и качественно проведенного общенационального голосования.

Высокий уровень поддержки закономерно связан и с восприятием общего курса реформ, проводимых под руководством Президента К. Токаева. Итог референдума стал знаком высокого доверия общества к политике институционального обновления и к предлагаемой модели дальнейшего развития страны.

Нельзя игнорировать и более широкий общественный фон. Запрос на ясные правила, устойчивость и внятную конфигурацию власти в последние годы заметно усилился. В этом контексте новая Конституция была воспринята как документ, который, с одной стороны, расширяет пространство прав, участия регионов и граждан, а с другой – сохраняет прочный каркас управляемости, необходимый для огромной территории.

В этом смысле референдум 15 марта 2026 года действительно войдет в историю как день, когда Казахстан не просто обновил Конституцию, а подтвердил наличие общественного запроса на модернизацию и дальнейшее развитие.

#реформа #конституция #референдум

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Декаду открыли новосельем
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Безграничная сила женщины
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Сокращают дефицит пастбищ
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Голосование за новую Конституцию стало подтверждением высок…
Референдум как показатель политической вовлеченности гражда…
Новая Конституция должна стать инструментом социальной спра…
Конституция благодарности и ответственности!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]