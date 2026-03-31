Новая Конституция РК знаменует важный этап в развитии государства. Лейтмотив изменений связан с построением Справедливого Казахстана, основанного на концепциях «Закон и порядок» и «Адал азамат». Однако за этими формулировками стоит не только политическая риторика, но и вполне конкретный вопрос: «Как именно эти принципы должны работать в системе государственного управления?»

В общественном сознании борьба с коррупцией до сих пор часто ассоциируется прежде всего с громкими задержаниями и суровыми приговорами. Между тем уголовное преследование – это лишь реакция государства на уже совершенное нарушение. Подлинный закон и порядок начинаются там, где сама система выстроена таким образом, что нарушать закон становится организационно сложно, а экономически – просто невыгодно и бессмысленно.

Именно на такой подход сделан акцент в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы. За прошедшее время в стране была проведена масштабная работа: приняты десятки нормативных актов – законы, указы Президента, постановления Правительства, приказы госорганов. Все это шаг за шагом меняет архитектуру государственного аппарата, смещая центр тяжести с реакции на последствия к предупреждению самих рисков.

И этот подход уже дает вполне осязаемые результаты. По данным правоохранительных органов, тенденция к снижению уровня правонарушений сохраняется: по итогам 2025 года в Казахстане было возбуждено 1 052 уголовных дела о коррупции. Это заметно меньше, чем в 2024-м, когда было зарегистрировано 1 641 коррупционное преступление, и тем более меньше по сравнению с многотысячными показателями прошлых лет.

Эффективность трансформации госаппарата оценивается не только внутри страны, но и международным сообществом. Так, по итогам пятого раунда мониторинга Организации экономического сотрудничества и развития в рамках Стамбульского плана действий сис­темный прогресс Казахстана был оценен высоко. Вместе с тем в глобальном индексе восприя­тия коррупции Transparency International за 2025 год произошла определенная коррекция: республика набрала 38 баллов из 100 и заняла 96-е место среди 182 государств. Несмотря на снижение на два балла, Казахстан по-прежнему удерживает лидирующие позиции в Центральной Азии и значительно опережает большинство стран СНГ, включая Узбекистан с 31 баллом и Кыргызстан с 26.

Как именно превентивные механизмы меняют страну уже сейчас? Прежде всего – через законодательные инструменты. Справедливость начинается с честных и прозрачных правил игры. Сегодня каждый проект закона или приказа проходит антикоррупционную экспертизу на портале «Открытые НПА», что позволяет еще на стадии подготовки выявлять скрытые риски и исключать появление лазеек для недобросовестных должностных лиц.

Кроме того, на рассмотрении находится новый пакет антикоррупционных инициатив, который должен стать серьезным превентивным барьером. Среди ключевых новшеств – введение уголовной ответственности не только за сам факт взятки, но и за обещание, предложение или требование незаконного вознаграждения; создание публичного реестра коррупционеров; регламентация порядка выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также усиление административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Современная профилактика невозможна и без цифровизации. Перевод услуг в смартфоны и онлайн-среду сокращает прямой контакт чиновника и гражданина, а значит, и сами условия для бытовой коррупции. Однако цифровая трансформация требует и надежной защиты баз данных, чтобы исключить новые формы манипуляций уже в электронном формате.

Одновременно государство развивает инструменты общественного контроля. В информационной системе проектного управления «Битрикс» запущен функционал «Общественный контролер», который дает группам общественного мониторинга прямой доступ к информации о реализации проектов.

Параллельно работает портал open.np.gov.kz, где любой гражданин может увидеть, как осваивается бюджет нацпроектов, вести видеомониторинг строительства государственных объектов. То есть прозрачность становится не декларацией, а практическим инструментом наблюдения и участия.

Отдельное значение имеет всеобщее декларирование доходов и имущества. Это один из самых мощных превентивных механизмов, напрямую связанный с принципом социальной справедливос­ти. Для должностного лица такая система означает практически полный финансовый контроль. Если расходы чиновника многократно превышают его официальные доходы, соответствующее расхождение будет выявлено автоматически. В таких условиях сама возможность легализовать незаконно нажитые средства резко сокращается, а значит, девальвируется и мотивация к коррупционному поведению.

Но даже самые точные цифровые и правовые механизмы не будут работать в полной мере, если общество готово мириться с коррупцией или оправдывать ее как привычный способ решения проблем. Поэтому важнейшим направлением остается формирование нулевой терпимости к таким практикам.

Антикоррупционное просвещение в Казахстане сегодня охватывает самые разные целевые группы. Только за 2024 год было организовано 7,5 тыс. мероприятий с охватом более 900 тыс. граждан. Особый акцент делается на молодежь: на всех уровнях образования внедрены антикоррупционные дисциплины, регулярно проводится акция «Час добропорядочности». Во всех регионах страны размещено свыше 3 тыс. билбордов с контактами для обращений граждан: call-центра 1424, telegram-бота @antikorkz_bot и whatsapp-бота 8-777-000-1424.

В условиях конституционной модернизации профилактика коррупции выходит за рамки узковедомственных отчетов и становится фундаментом государственного развития. Устраняя правовые лазейки, обеспечивая прозрачность через цифровые платформы мониторинга, внедряя жесткие стандарты комплаенса и воспитывая новое поколение в духе «Адал азамат», Казахстан формирует более устойчивую архитектуру Справедливого государства.

Важно понимать: давать и брать взятки – это не норма и не допустимый способ решения вопросов, а преступление, которое разрушает доверие, институты и само будущее страны. Только совместными усилиями государства и общества можно построить систему, в которой порядок будет обеспечиваться не только неотвратимостью наказания, но и самой культурой общественной жизни.