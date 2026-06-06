Конституционный закон Республики Казахстан

Настоящий Конституционный закон определяет порядок образования, преобразования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, а также присвоения наименования и переименования административно-территориальных единиц.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Конституционном законе

В настоящем Конституционном законе используются следующие основные понятия:

1) район – административно-территориальная единица, состоящая из городов районного значения (города районного значения) и (или) сельских округов, поселков, сел, с общей численностью населения не более 300 тысяч человек, в которой государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами;

2) город районного значения – населенный пункт, на территории которого имеются предприятия, жилищный фонд, развитая сеть организаций образования и здравоохранения, культурно-просветительные и торговые объекты, с численностью населения не менее 10 тысяч человек;

3) село – населенный пункт с численностью населения не менее 50 человек;

4) сельский округ – административно-территориальная единица, состоящая из двух и более поселков и (или) сел, с общей численностью населения не менее 500 человек;

5) административно-территориальная единица – часть территории Республики Казахстан, в границах которой в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществляются местное государственное управление и местное самоуправление.

К административно-территориальной единице относятся область, район, город, район в городе, сельский округ, поселок, село;

6) граница административно-территориальной единицы – внешняя черта территории административно-территориальной единицы, которая отделяет ее от территорий других административно-территориальных единиц;

7) населенный пункт – часть компактно заселенной территории Республики Казахстан, предназначенной для постоянного проживания, с численностью населения не менее 50 человек;

8) поселок – населенный пункт с численностью населения не менее 500 человек, образованный на основе промышленной, транспортной, энергетической, рекреационной либо иной хозяйственной деятельности,

обеспеченный базовой социальной и инженерной инфраструктурой, предназначенной для обслуживания населения поселка и прилегающих территорий;

9) район в городе – административно-территориальная единица, которая создается в столице, городе республиканского значения, а также в городе областного значения при численности населения свыше 400 тысяч человек.

Численность населения района в городе должна составлять не менее 200 тысяч человек;

10) область – административно-территориальная единица, состоящая из городов областного значения (города областного значения) и районов, в которой государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами;

11) город областного значения – населенный пункт, являющийся крупным экономическим и культурным центром, имеющим развитую производственную и социальную инфраструктуру, с численностью населения более 50 тысяч человек, в котором государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами.

К городу областного значения также относится город с численностью населения менее 50 тысяч человек с учетом исторических предпосылок их образования;

12) обособленные поселения – постоянно или временно обитаемые поселения либо обособленный хозяйственный объект, предназначенные для ведения сельскохозяйственной или иной деятельности, с численностью населения не более 50 человек, которые связаны административно или территориально с населенными пунктами и учитываются в статистических целях.

К обособленным поселениям относятся железнодорожные станции или разъезды, лесничества или дома лесников, здания (строения) для сезонных работ, отгонного животноводства и (или) сельскохозяйственного производства, одиночные дома, заимки, зимовья и иные поселения;

13) регион – часть территории Республики Казахстан, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах Республики Казахстан;

14) город республиканского значения – населенный пункт, имеющий особое государственное значение или численность населения более одного миллиона человек, в котором государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве

1. Законодательство Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Конституционного закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Особенности функционирования системы административно-территориального устройства в городе Алатау, установления и изменения его границ определяются Конституционным законом Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау».

Статья 3. Цель и задача настоящего Конституционного закона

1. Целью настоящего Конституционного закона является обеспечение рациональной территориальной организации Республики Казахстан для эффективного государственного управления.

2. Задачей настоящего Конституционного закона является регулирование порядка образования, преобразования и упразднения, изменения статуса, установления и изменения границ, наименования и переименования, а также учета и регистрации административно-территориальных единиц.

Статья 4. Принципы государственного регулирования в сфере административно-территориального устройства Республики Казахстан

Государственное регулирование в сфере административно-территориального устройства Республики Казахстан основывается на принципах:

1) законности;

2) устойчивости административно-территориального устройства Республики Казахстан;

3) единства и территориальной целостности государства.

Статья 5. Законность

Образование, преобразование и упразднение, изменение статуса, установление и изменение границ, наименование и переименование административно-территориальных единиц, а также их учет и регистрация осуществляются на основании настоящего Конституционного закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Статья 6. Устойчивость административно-территориального устройства Республики Казахстан

Устойчивость административно-территориального устройства Республики Казахстан обеспечивается стабильным и непрерывным функционированием системы административно-территориальных единиц, при которой образование, преобразование и упразднение, изменение статуса, установление и изменение границ, наименование и переименование, а также учет и регистрация административно-территориальных единиц проводятся на основании настоящего Конституционного закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Статья 7. Единство и территориальная целостность государства

Административно-территориальное устройство государства формируется и функционирует с учетом целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Республики Казахстан.

Статья 8. Категории административно-территориальных единиц и населенных пунктов

1. В целях осуществления государственного управления территория Республики Казахстан подразделяется на регионы и населенные пункты.

2. Регионами являются область, район и сельский округ.

3. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские населенные пункты:

1) к городским населенным пунктам относятся столица, города республиканского, областного и районного значения;

2) к сельским населенным пунктам относятся все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.

4. Населенные пункты имеют составные части.

Составными частями населенных пунктов являются районы в городе, микрорайоны, кварталы, проспекты, улицы, переулки, жилые массивы, площади, бульвары, парки, скверы, мосты и другие части.

Статья 9. Образование, преобразование и упразднение, наименование и переименование административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ

Президент Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан, местные представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решения об образовании, преобразовании и упразднении административно-территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их наименовании и переименовании.

Центральные государственные органы и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решения о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Республиканской ономастической комиссии.

Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий обеспечивают проведение работ по определению границ административно-территориальных единиц, включая формирование, актуализацию и ведение государственных цифровых систем, цифровых карт и пространственных данных.

Расходы, связанные с наименованием, переименованием административно-территориальных единиц, а также составных частей населенных пунктов, производятся за счет бюджетных средств.

Статья 10. Ономастические комиссии

Ономастические комиссии создаются в целях упорядочения работы по наименованию и переименованию административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, аэропортов, портов, железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, станций метрополитена, автовокзалов, автостанций, физико-географических и других объектов государственной собственности на территории Республики Казахстан, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, а также восстановлению, сохранению исторических названий как составной части историко-культурного наследия Республики Казахстан.

При уполномоченном органе в области ономастики образуется Республиканская ономастическая комиссия, при местных исполнительных органах столицы, областей, городов республиканского значения –ономастические комиссии столицы, областей, городов республиканского значения.

Статья 11. Учет и регистрация административно-территориальных единиц и их границ, исключение из учетных данных

Учету и регистрации подлежат населенные пункты, численность постоянного населения которых не менее 50 человек и которые считаются самостоятельными населенными пунктами.

Обособленные поселения учитываются в составе населенных пунктов, с которыми связаны административно или территориально.

Населенные пункты, включенные в состав городов, поселков или сел и ставшие их частью, а также населенные пункты, из которых выехали или переселились все жители, утрачивают статус самостоятельных населенных пунктов и исключаются из учетных данных.

Установление и изменение границ населенных пунктов осуществляются на основании утвержденного генерального плана или схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) данного населенного пункта в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского, областного значения и районов через цифровую систему, предназначенную для создания, накопления, обработки сведений об адресах в Республике Казахстан, осуществляют учет существующих и регистрацию вновь создаваемых административно-территориальных единиц, их наименование и переименование, а также исключают из учетных данных.

Статья 12. Учет мнения населения соответствующей территории при наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований

1. Учет мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований проводится местными исполнительными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области ономастики.

2. Местные представительные и исполнительные органы по итогам учета мнения населения соответствующей территории совместным решением вносят на рассмотрение соответствующих ономастических комиссий предложения по наименованию, переименованию административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 13. Полномочия Президента Республики Казахстан

Президент Республики Казахстан по представлению Правительства Республики Казахстан и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов:

1) образует и упраздняет области и районы, устанавливает и изменяет их административные центры;

2) относит населенные пункты к категории городов республиканского, областного и районного значения, устанавливает и изменяет их подчиненность;

3) решает вопросы наименования и переименования областей, районов и городов, а также уточнения и изменения транскрипции их названий;

4) принимает решение по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты;

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) вносит Президенту Республики Казахстан представления об образовании и упразднении областей и районов, установлении и изменении их административных центров;

2) устанавливает и изменяет границы столицы, областей и городов республиканского значения;

3) вносит Президенту Республики Казахстан представления об отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского, областного и районного значения, установлении и изменении их подчиненности;

4) вносит Президенту Республики Казахстан представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты;

5) утверждает правила присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства;

6) на основании заключения Республиканской ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории, ее местных представительных и исполнительных органов вносит Президенту Республики Казахстан представления по наименованию и переименованию областей, районов, городов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

7) принимает решение о присвоении наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан на основании заключения Республиканской ономастической комиссии;

8) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 15. Полномочия местных представительных и исполнительных органов областей

Местные представительные и исполнительные органы областей совместным решением:

1) вносят в Правительство Республики Казахстан предложения об изменении границ области, образовании и упразднении районов, установлении и изменении их административных центров, отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского, областного и районного значения;

2) по согласованию с Правительством Республики Казахстан устанавливают и изменяют границы городов областного значения;

3) устанавливают и изменяют границы районов, городов районного значения, сельских округов, решают вопросы о передаче поселков, сел из одного района в другой или в административное подчинение города;

4) с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов района, города областного значения относят поселки, села к категории поселков или сел, образуют, преобразуют и упраздняют сельские округа, поселки, села, а также изменяют их подчиненность;

5) вносят в Правительство Республики Казахстан предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты;

6) с учетом мнения населения соответствующей территории на основании заключения областной ономастической комиссии, согласованного с Республиканской ономастической комиссией, по представлению местных представительных и исполнительных органов районов, городов областного значения решают вопросы по наименованию и переименованию сельских округов, поселков, сел, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

7) с учетом мнения населения соответствующей территории на основании заключения Республиканской ономастической комиссии решают вопросы по наименованию и переименованию районов в городе, составных частей городов областного значения, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

8) вносят на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии предложения по присвоению наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства;

9) осуществляют иные полномочия, возлагаемые на местные представительные и исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Статья 16. Полномочия местных представительных и исполнительных органов районов

Местные представительные и исполнительные органы районов совместным решением:

1) вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об отнесении населенных пунктов к категории городов районного значения;

2) вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об отнесении поселков, сел к категории поселков или сел, образовании, преобразовании и упраздении сельских округов, поселков или сел, изменении их подчиненности, их учете и регистрации;

3) с учетом мнения органов управления сельских округов, поселков и сел устанавливают и изменяют границы поселков, сел;

4) вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об установлении и изменении границ районов, городов районного значения, сельских округов;

5) с учетом мнения населения соответствующей территории вносят предложения в местные представительные и исполнительные органы областей

о наименовании и переименовании сельских округов, поселков, сел, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований;

6) с учетом мнения населения соответствующей территории на основании заключения областной ономастической комиссии, согласованного с Республиканской ономастической комиссией, решают вопросы по наименованию, переименованию составных частей города районного значения, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

7) осуществляют иные полномочия, возлагаемые на местные представительные и исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Статья 17. Полномочия местных представительных и исполнительных органов столицы, городов республиканского и областного значения

1. Полномочия местных представительных и исполнительных органов столицы, городов республиканского значения:

1) совместным решением вносят в Правительство Республики Казахстан предложения об изменении границ столицы, города республиканского значения, в том числе включении в их состав сельских округов, поселков, сел;

2) совместным решением образуют и упраздняют районы в городе, устанавливают и изменяют их границы;

3) с учетом мнения населения соответствующей территории решают вопросы по наименованию, переименованию, а также уточнению и изменению транскрипции наименований районов в городе, составных частей столицы, городов республиканского значения на основании заключения ономастической комиссии столицы, городов республиканского значения, согласованного с Республиканской ономастической комиссией;

4) совместным решением вносят на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии предложения по присвоению наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства;

5) местные исполнительные органы обеспечивают выполнение работ по наименованию и переименованию составных частей города, изменению транскрипции их названий;

6) осуществляют иные полномочия, возлагаемые на местные представительные и исполнительные органы законами Республики Казахстан.

2. Полномочия местных представительных и исполнительных органов городов областного значения:

1) совместным решением вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об отнесении города областного значения к категории городов республиканского и районного значения;

2) совместным решением вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об изменении границ городов, в том числе включении в их состав сельских округов, поселков, сел;

3) совместным решением и с учетом мнения органов управления сельских округов, поселков и сел устанавливают и изменяют границы поселков, сел;

4) совместным решением вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об установлении и изменении границ сельских округов;

5) совместным решением и с учетом мнения населения соответствующей территории вносят предложения в местные представительные и исполнительные органы областей о наименовании и переименовании сельских округов, поселков, сел, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований;

6) совместным решением образуют и упраздняют районы в городе, устанавливают и изменяют их границы;

7) совместным решением вносят в местные представительные и исполнительные органы областей предложения об отнесении поселков, сел к категории поселков или сел, образовании, преобразовании и упразднении сельских округов, поселков или сел, изменении их подчиненности, их учете и регистрации;

8) местные исполнительные органы обеспечивают выполнение работ по наименованию и переименованию составных частей города, изменению транскрипции их названий;

9) осуществляют иные полномочия, возлагаемые на местные представительные и исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Статья 18. Полномочия акима города районного значения, сельского округа, поселка, села

1. Аким города районного значения:

1) с учетом мнения населения города районного значения вносит в местные представительные и исполнительные органы районов предложение об отнесении города районного значения к категории поселка, села;

2) вносит в местные представительные и исполнительные органы районов предложения об установлении и изменении границ города районного значения;

3) с учетом мнения населения города районного значения вносит предложения в местные представительные и исполнительные органы районов по наименованию, переименованию составных частей городов районного значения, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.

2. Аким сельского округа, поселка, села:

1) с учетом мнения населения соответствующего населенного пункта вносит в местные представительные и исполнительные органы районов, городов областного значения предложения об отнесении поселков, сел к категории городов районного значения, поселков, сел, их преобразовании и упразднении;

2) с учетом мнения населения соответствующего населенного пункта вносит в местные представительные и исполнительные органы районов, городов областного значения предложения о наименовании и переименовании сельских округов, поселков, сел, уточнении и изменении транскрипции их наименований, а также о наименовании и переименовании составных частей сельских округов, поселков, сел, уточнении и изменении транскрипции их наименований;

3) вносит в местные представительные и исполнительные органы районов, городов областного значения предложения об установлении и изменении границ сельских округов, поселков, сел;

4) с учетом мнения населения соответствующей территории на основании заключения областной ономастической комиссии решает вопросы по наименованию, переименованию составных частей поселков, сел, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

5) обеспечивает выполнение работ по наименованию, переименованию составных частей поселков, сел, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 19. Порядок изменения категорий административно-территориальных единиц

1. Изменение статуса города осуществляется в случае несоответствия в течение пяти лет требованиям, установленным подпунктами 2), 11) и 14) статьи 1 настоящего Конституционного закона.

2. Изменение статуса поселка, села осуществляется в случае несоответствия в течение трех лет требованиям, установленным подпунктами 3) и 8) статьи 1 настоящего Конституционного закона.

3. В случае несоответствия в течение трех лет требованиям, установленным подпунктом 4) статьи 1 настоящего Конституционного закона, сельский округ упраздняется, а его сельские населенные пункты присоединяются к близлежащим сельским округам или иным населенным пунктам, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

4. Процедура изменения категории населенного пункта осуществляется в порядке, установленном настоящим Конституционным законом.

Статья 20. Перечень документов и материалов, необходимых для решения вопросов административно-территориального устройства Республики Казахстан на уровне областей, районов, городов республиканского, областного и районного значения

Для решения вопросов административно-территориального устройства Республики Казахстан на уровне областей, районов, городов республиканского, областного и районного значения необходимы:

1) решение, принимаемое Президентом Республики Казахстан по вносимому представлению Правительства Республики Казахстан, об образовании и упразднении областей и районов, установлении и изменении их административных центров; отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского, областного и районного значения, установлении и изменении их подчиненности; преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты;

2) представление Правительства Республики Казахстан, содержащее соответствующее ходатайство и обоснование целесообразности вносимого предложения, сведения о размере изменяемой территории, численности населения, проживающего на ней, перечень основных юридических лиц, их производственные показатели, численность работающих на каждом из них, сведения о структуре и штатах местных представительных и исполнительных органов, их изменении в связи с реорганизацией, вопросы наименования и переименования, а также все остальные сведения, необходимые для решения вопроса в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Конституционным законом;

3) решение (совместное) местных представительных и исполнительных органов в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Конституционным законом;

4) предложения акимов городов районного значения, сельских округов, поселков, сел по рассматриваемому вопросу;

5) карта с координатным описанием границ в государственной системе отсчета с указанием на ней границ административно-территориальных единиц, географических данных и иных сведений, имеющих значение для решения вопроса. Карта подписывается руководителями уполномоченных органов в сфере регионального развития, геодезии, картографии и пространственных данных, земельных отношений, а также руководителями местных представительных и исполнительных органов, принимающих и передающих территории, подписи скрепляются печатями.

Статья 21. Перечень документов и материалов, необходимых для решения вопросов административно-территориального устройства Республики Казахстан на уровне сельских округов, городов районного значения, поселков и сел

Для решения вопросов административно-территориального устройства Республики Казахстан на уровне сельских округов, городов районного значения, поселков и сел необходимы:

1) совместное решение местного представительного и исполнительного органа в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Конституционным законом;

2) протоколы схода местного сообщества, касающиеся решаемого вопроса;

3) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности вносимого предложения, сведения о размере изменяемой территории, численности населения, проживающего на ней, перечень юридических лиц, промышленных и иных объектов, а также все остальные сведения, необходимые для решения вопроса в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Конституционным законом;

4) карта с координатным описанием границ в государственной системе отсчета с указанием на ней границ городов районного значения, поселков и сел, географических данных и иных сведений, имеющих значение для решения вопроса. Карта подписывается руководителями местных представительных и исполнительных органов изменяемой территории;

5) предложения акимов сельских округов, городов районного значения, поселков и сел по рассматриваемому вопросу;

6) предложение акима города районного значения по установлению и изменению границ города районного значения.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2026 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июня 2026 года

№ 300-VІIІ ЗРК