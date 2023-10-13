Проконсультироваться с налоговиками можно будет по видеозвонку

Фото: Kazpravda.kz

Контакт-центр комитета госдоходов с 16 октября запускает консультации для налогоплательщиков по видеосвязи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

По информации ведомства, цель пилотного проекта – предоставление налогоплательщикам консультационных услуг в более удобном и быстром для восприятия формате.

Для звонка нужно будет кликнуть на специальный QR-код либо на ссылку "Видеозвонок" на портале комитета государственных доходов либо в Salyqbot в Telegram.

"Сервис предоставляет возможность направления абонентам текстовых сообщений и необходимых ссылок в ходе видеоконсультации. Режим работы контакт-центра: в будни (понедельник-пятница) – с 9:00 до 18:30", – сообщили в пресс-службе.