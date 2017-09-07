​Континентальные перспективы

В ходе встречи Глава государства позд­равил Президента Республики Джибути с присуждением ему Глобальной премии в сфере исламских финансов.

– Ваш визит совпал с проведением Меж­дународной выставки «ЭКСПО-2017». Ваша страна отметила 40-летие независимости. Вы заслужили сегодняшнюю премию. Я вас поздравляю, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами африканского континента, и отметил значимость Республики Джибути в качестве важного логистического пункта Африки.

В свою очередь Исмаил Омар Гелле выразил признательность за встречу и отметил, что текущий его визит в Астану является вторым, сообщила пресс-служба Президента РК.

– Впервые я здесь был в 2011 году. С тех пор хочу отметить удивительное развитие Казахстана, а трансформация Астаны просто впечатляющая. Сегодня Казахстан имеет большое значение для всего исламского мира, – сказал Президент Республики Джибути.