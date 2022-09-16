Контрабандное золото на 84 млн тенге задержали в аэропорту Алматы

Скриншот с видео ДП на транспорте

Транспортные полицейские пресекли контрабандный вывоз более трех килограммов золота на сумму 84 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции на транспорте.

14 сентября сотрудники ДП на транспорте в международном аэропорту города Алматы задержали граждан Казахстана и КНР при попытке контрабандного вывоза драгоценных металлов через таможенную границу.

«Задержанные намеревались совершить незаконный вывоз золотых слитков кустарного производства общим весом 3 килограмма 200 граммов на сумму свыше 84 млн тенге в Объединенные Арабские Эмираты», – пояснили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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