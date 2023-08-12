Контрабандный бензин на сумму 5 миллионов тенге выявили в Астане

Около 38 тысяч литров незаконного оборота нефтепродуктов выявлено в столице, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники Департамента государственных доходов по г. Астане в ходе рейдовых мероприятий выявили факты незаконного оборота бензина и дизельного топлива без оформления сопроводительных накладных на товары на общую сумму 5 миллионов тенге (38 тысяч литров).

В отношении налогоплательщиков составлены административные материалы по статье 283-1 КоАП РК и переданы в суд.

Напомним, что с 1 апреля 2023 года выписка сопроводительных накладных на товары по отдельным видам нефтепродуктов производится в обязательном порядке.