Пополнение парка позволит Air Astana расширить географию международных маршрутов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

По данным ведомства, в рамках визита Главы государства в США между авиакомпанией Air Astana и компанией Boeing подписан контракт на поставку 15 самолётов Boeing 787-9 Dreamliner, дополнительно к ранее заказанным трём воздушным судам данного типа.

"Общая стоимость контракта составляет 7 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Пополнение парка позволит Air Astana расширить географию международных маршрутов, в том числе для открытия прямых рейсов в США.

также сообщается, что продолжается сотрудничество авиакомпании SCAT с Boeing по дальнейшему расширению флота до 15 самолётов Boeing 737 к 2035 году, а также сотрудничество РГП «Казаэронавигация» с американской компанией Leidos по дальнейшему обновлению аэронавигационной системы до уровня Skyline-X.

Реализация указанных проектов позволит повысить уровень оснащения и качество обслуживания воздушного движения в Казахстане, добавили в Минтранспорта.