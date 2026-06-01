Какие рейсы запустят этим летом в РК с другими странами

Авиация

Министерство иностранных дел опубликовало информацию по новым рейсам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 мая польская авиакомпания LOT Polish Airlines запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Алматы-Варшава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Планируется, что новый рейс будет выполняться 4 раза в неделю летом и 3 раза в неделю в зимний период.

LOT уже выполняет регулярные рейсы между Варшавой и Астаной. Открытие нового направления в Алматы станет очередным важным шагом в расширении транспортной взаимосвязанности между Казахстаном и Польшей.

Также с 31 июля авиакомпанией SunExpress запускаются прямые рейсы по маршруту Измир – Алматы – Измир. Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца октября 2026 года.

Кроме того, с 2 июня Air Astana планирует запуск прямых рейсов по маршруту Астана – Ларнака. Полеты будут выполняться дважды в неделю (по вторникам и субботам).

Кроме того, с 4 июня авиакомпания запускает рейсы из Алматы в Ларнаку с частотой два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям (гражданам Казахстана для въезда на Кипр требуется оформление визы).

Запуск рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, инвестиционных, туристических и гуманитарных связей, развитию деловых контактов, а также созданию дополнительных возможностей для граждан.

 

