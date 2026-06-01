Аэропорт Астаны вернулся к обычному режиму работы

Рейсы выполняются согласно расписанию авиакомпаний, а обслуживание воздушных судов осуществляется в полном объёме без ограничений по времени

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июня 2026 года Международный аэропорт Астаны вернулся к штатному режиму работы после завершения планового ремонта взлётно-посадочной полосы, сообщает Kazpravda.kz

Рейсы выполняются согласно расписанию авиакомпаний, а обслуживание воздушных судов осуществляется в полном объёме без ограничений по времени.

Напомним, что масштабные ремонтные работы проводились в период с 15 апреля по 31 мая 2026 года. Для выполнения необходимых мероприятий взлётно-посадочная полоса ежедневно закрывалась с 10:00 до 18:00, в связи с чем часть рейсов временно была перенесена на утренние и вечерние часы.

В ходе ремонта специалисты аэродромной службы провели комплекс мероприятий, направленных на поддержание высокого уровня безопасности полётов и эксплуатационной надёжности аэродрома. Реализованные мероприятия способствовали повышению эксплуатационной надёжности аэродромной инфраструктуры и обеспечению высокого уровня безопасности полётов.