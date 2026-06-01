Авиакомпания Cargolux возобновляет рейсы в Казахстан

Ожидается, что компания будет выполнять до 14 транзитных рейсов в неделю.



Напомним, Cargolux Airlines начала летать через Казахстан в 2007 году. В 2023 году компания приостановила транзитные полёты через республику из-за ухудшения коммерческих условий, включая высокую стоимость авиатоплива.



Cargolux Airlines International – крупнейшая грузовая авиакомпания Люксембурга и одна из ведущих грузовых авиакомпаний Европы.



Выполняет регулярные и чартерные грузовые перевозки более чем по 90 направлениям. Флот состоит из 30 грузовых воздушных судов