Авиакомпания Cargolux возобновляет рейсы в Казахстан

С 1 июня люксембургская грузовая авиакомпания Cargolux Airlines планирует возобновить полёты через Международный аэропорт Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал "LogiStan. Экономика ЦентрАзии"
Ожидается, что компания будет выполнять до 14 транзитных рейсов в неделю.
Напомним, Cargolux Airlines начала летать через Казахстан в 2007 году. В 2023 году компания приостановила транзитные полёты через республику из-за ухудшения коммерческих условий, включая высокую стоимость авиатоплива.
Cargolux Airlines International – крупнейшая грузовая авиакомпания Люксембурга и одна из ведущих грузовых авиакомпаний Европы.
Выполняет регулярные и чартерные грузовые перевозки более чем по 90 направлениям. Флот состоит из 30 грузовых воздушных судов