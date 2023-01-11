Контрмагнит Алматы

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Асет Калымов

Город Конаев становится центром
притяжения зарубежных и отечественных инвестиций.

В Конаеве наблюдается большой наплыв предпринимателей, желающих принять участие в развитии областного центра. С лета прошлого года здесь побывало несколько бизнес-делегаций из-за рубежа, а на днях очередной меморандум о сотрудничестве представители местных властей заключили с одной из крупных международных компаний.

Документ предусматривает строительство в городе многопрофильной больницы, университета информационных технологий, а также фармацевтического завода на территории Алматинской области. Все три проекта планируется завершить до 2026 года, общая сумма инвестиций составит 30 млрд тенге.

Как отметил представитель компании Жумагали Исмаилов, Конаев – город с большим потенциалом, здесь уже развернулось масштабное строительство социальной инфраструктуры. Инвесторы подготовили «дорожную карту» для воплощения в жизнь намеченных планов и в ближайшее время намерены приступить к работе.

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что многопрофильная больница будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг населению всего региона. Проект планируется осуществить в рамках механизма государственно-частного партнерства, акимат области окажет предпринимателям необходимую поддержку.

По данным местных властей, в перспективе Конаев станет одним из высокоразвитых городов республики – центром науки, образования, культуры, туризма и спорта. Согласно новому генплану, здесь появятся академический комплекс, театр, Дом молодежи, Дворец бракосочетаний и ряд других значимых учреждений.

Обретя статус областного цент­ра полгода назад, город Конаев уже выполняет роль драйвера социально-экономического развития Алматинской области. На его территории расположен ряд крупных промышленных и аграрных предприятий, планируется строительство рыбного и тепличного хозяйств, завода по выпуску керамической плитки. На долю городского промышленного сектора приходится почти 9% продукции области, по этому показателю Конаев занимает третье место в регионе. Почти половину налоговых поступлений в бюджет формирует малый и средний бизнес.

«Второе дыхание» получил и проект городов-спутников G-4 City, которые построят между Алматы и Конаевым. В связке с областным центром эта локация станет новой точкой экономического роста и контрмагнитом мегаполиса, перетягивая к себе молодежь и рабочую силу. По прогнозам экс­пертов, здесь будут проживать около 2 млн человек. Вырастет и население Конаева – с нынешних 65 тыс. до 200 тыс. человек.

В ходе недавней отчетной встречи с населением аким города Нурлан Куматаев сообщил, что для обеспечения грядущего спроса на жилье намечено строительство 67 многоквартирных домов, три из которых уже возводятся. Львиная доля жилищных проектов будет осуществляться на частные инвестиции.

В областном центре продолжат функционировать объекты игорного бизнеса, планируется дальнейшее развитие туризма на побережье Капшагайского водохранилища. А на территории G-4 City создадут специальную экономическую зону.

Ожидается, что в ближайшие годы туристический поток в Конаев вырастет с 1 млн до 4 млн человек. Перед местной властью стоят задачи по благоустройству города, приведению в порядок сферы ЖКХ, открытию новых производств, привлечению инвестиций в экономику.

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