Лучшая профилактика кибермошенничества – строгая цифровая гигиена. Об этом полицейские не устают повторять на родительских собраниях и классных часах.

фото автора

Еще летом в рамках проекта «Стоп-мошенник» на востоке страны начали разъяснительную кампанию среди подростков. Как рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности областного департамента полиции Нурай Арыстанбек, в регионе пока не зафиксированы случаи интернет-мошенничества в отношении детей. Однако риски велики. У обманщиков в ходу большой арсенал уловок, начиная от предложений зарегистрироваться на определенном ресурсе до SMS якобы с кодом активации электронного школьного дневника.

– Звонки сегодня в основном блокируются, поэтому киберпреступники пользуются тем, что для детей как бы своим является цифровой мир, – пояснил полицейский. – Дети чувствуют себя там очень комфортно и теряют бдительность.

Самая ходовая схема выглядит так: ребенку в интернет-игре предлагают якобы редкий скин или эксклюзивный бонус и просят данные банковской карты родителей. Настоящий подарок, когда есть детская карта: хватает минуты, чтобы наивные подростки сами передали ее реквизиты.

Настоящим полигоном для обмана стали соцсети и мессенджеры. Детям могут предложить сдать за деньги в аренду свои аккаунты, с которых дальше начинаются мошенничес­кие обзвоны и фишинговые атаки. Плюс обманщики играют на повышенном интересе детей к новым приложениям.

Они запускают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы. В комментариях в соцсетях еще дополнительно заманивают ссылками, где обещают необычные скины, бесплатные внутриигровые предметы и так далее. Стоит зайти на такой ресурс, и через игровой чат начинают распространяться установочные файлы.

– Ребенок переходит по ссылке, вводит данные, и они мгновенно попадают к преступникам, – пояснил сотрудник управления. – Дальше следует кража личных и банковских данных. Поэтому важно объяснять детям, что скачивать приложения можно только из известных проверенных магазинов. Что нельзя разговаривать с незнакомцами в чатах и мессенджерах точно так же, как на улице. Тем более нельзя принимать от них подарки.

На днях в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения поделились еще одной важной информацией. В стране стали отмечаться случаи, когда школьникам поступают звонки от лжеучителей с просьбой продиктовать код из SMS – якобы для активации электронного дневника. «Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам госуслуг, онлайн-банкингу или банковским счетам родителей», – пояснили в ведомстве.

Лучший способ защититься от обманщиков – не попадаться на их удочку. И в Комитете по охране прав детей, и в облдепартаменте полиции дали, по сути, одинаковый рецепт: говорить с детьми как можно чаще – объяс­нять, предупреждать, рассказывать, приводить примеры, учить держать ушки на макушке, то есть включать настороженность. Ребята, например, должны понимать, что никто из педколлектива никогда не попросит код из SMS или данные банковской карты – это личная информация. Если такое происходит, то на 100% действуют мошенники. Очень важно нацелить ребятишек перезванивать семье или классному руководителю при малейшем сомнении.

– Встревожить должно, если дочь или сын скрывает переписку или просит, путаясь в объяснениях, телефон или карту, – рассказал Нурай Арыстанбек. – В такие моменты важны максимально доверительные отношения, ребенок должен делиться без страха и знать, что его поймут, о нем позаботятся.

Любовь любовью, но, как заметили в департаменте, не стоит забывать также о технических мерах защиты – антивирусном программном обеспечении и системе родительского контроля. Это поможет регламентировать время, проводимое за компьютером, отслеживать звонки с чужих номеров, блокировать доступ к потенциально опасным сайтам. Причем такой контроль должен быть постоянным, без пауз на каникулы или выходные.

Сейчас, по словам старшего уполномоченного, в департаменте подготовили приложение «Щит», которое позволит снизить риски для детей в Сети. Кроме того, во всех городах и районах продолжается разъяснительная кампания, когда полицейские в ходе родительских собраний и тематических уроков знакомят взрослых и детей со схемами обмана.

– За каждой школой закреплены сотрудники, – заверил полицейский. – Они всегда объяснят и проконсультируют.