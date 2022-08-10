Свежий выпуск
Контроль над вирусами
Галия Шимырбаева

В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm для разработки и запуска в промышленное производство в короткие сроки диагностических препаратов и вакцин при появлении новых и вновь возвращающихся инфекций.

В состав холдинга войдет ряд научных учреждений биотехнологического профиля. В задачу головной организации, кроме обеспечения общими усилиями биологической безопасности страны, входит совершенствование физической защиты подведомственных организаций, включая противочумные станции. Это делается для того, чтобы не допустить попадания мик­роорганизмов в окружающую среду из стен лаборатории. Все дочерние филиалы холдинга будут оснащены современным лабораторным и промышленным оборудованием для расширения сферы научных исследований – проведения профилактических мероприятий в природных очагах особо опасных инфекций и оперативного реагировании на биологические угрозы.

Возрождение казахстанской биотехнологической отрасли – это еще одна из задач холдинга. Именно с этой целью здесь будут сконцент­рированы лучшие научные силы республики, что в последующем позволит расширить возможности для прихода в науку талантливой молодежи.

Среди вошедших в состав вновь созданного холдинга организаций – Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева.

– Совместные разработки с учеными других научных организаций и зарубежными коллегами дадут нам возможность разработать технологическую платформу для производства новых вакцин, а также выпускать биопрепараты с улучшенными характеристиками – как уже разработанные, так и нового поколения, – говорит генеральный директор этого научного центра Токтасын Ерубаев. – Соблюдение высоких стандартов качества, мы надеемся, обеспечит вакцинам, созданным на базе QazBioPharm, конкурентоспособность как на отечественном, так и на международном рынках.

Предполагается, что в холдинге будет создана уникальная научно-производственная инфраструктура с применением универсальных проектных решений не только для производства вакцин, но и получения препаратов для диагностики (ПЦР-тесты).

– В условиях ускоряющейся глобализации и последних научных достижений вопросы, связанные с максимальным обеспечением биологической безопасности и управления рисками, становятся все более актуальными, – считает президент ННЦООИ им. М. Айкимбае­ва. – На сегодняшний день любые действия при работе с микроорганизмами проводятся согласно этим требованиям. Оценки рисков диктуют необходимость свое­временного совершенствования систем биологической безопас­ности не только Казахстана, но и всего мирового сообщества. Мы ожидаем, что холдинг, где будут собраны лучшие отечественные ученые, будет быстрее реагировать на современные биологичес­кие вызовы и реализовывать научные разработки (вакцины) в промышленных масштабах. И самое главное – все микроорганизмы, с которыми мы работаем, будут сконцентрированы в одном месте. Последнее позволит облегчить контроль за ними. Что это означает – объяснять, я думаю, не надо.

Популярное

Все
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Отдых совместили с учебой
Зона заработка
Пусть музыка звучит!
Дорога к храму
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Битвы за четвертьфинал
Не оставляйте детей одних!
Контроль над вирусами
Не отклоняясь от графика поставок
Опасный плюрализм
Информация в помощь
Дурное дело
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Грязная история
Почему у трех врачей разный диагноз?
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
Зона заработка
Свежий выпуск
Информация в помощь
Свежий выпуск
Отдых совместили с учебой
Свежий выпуск
Дерзай, молодежь!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]