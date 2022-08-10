Контроль над вирусами

В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm для разработки и запуска в промышленное производство в короткие сроки диагностических препаратов и вакцин при появлении новых и вновь возвращающихся инфекций.

В состав холдинга войдет ряд научных учреждений биотехнологического профиля. В задачу головной организации, кроме обеспечения общими усилиями биологической безопасности страны, входит совершенствование физической защиты подведомственных организаций, включая противочумные станции. Это делается для того, чтобы не допустить попадания мик­роорганизмов в окружающую среду из стен лаборатории. Все дочерние филиалы холдинга будут оснащены современным лабораторным и промышленным оборудованием для расширения сферы научных исследований – проведения профилактических мероприятий в природных очагах особо опасных инфекций и оперативного реагировании на биологические угрозы.

Возрождение казахстанской биотехнологической отрасли – это еще одна из задач холдинга. Именно с этой целью здесь будут сконцент­рированы лучшие научные силы республики, что в последующем позволит расширить возможности для прихода в науку талантливой молодежи.

Среди вошедших в состав вновь созданного холдинга организаций – Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева.

– Совместные разработки с учеными других научных организаций и зарубежными коллегами дадут нам возможность разработать технологическую платформу для производства новых вакцин, а также выпускать биопрепараты с улучшенными характеристиками – как уже разработанные, так и нового поколения, – говорит генеральный директор этого научного центра Токтасын Ерубаев. – Соблюдение высоких стандартов качества, мы надеемся, обеспечит вакцинам, созданным на базе QazBioPharm, конкурентоспособность как на отечественном, так и на международном рынках.

Предполагается, что в холдинге будет создана уникальная научно-производственная инфраструктура с применением универсальных проектных решений не только для производства вакцин, но и получения препаратов для диагностики (ПЦР-тесты).

– В условиях ускоряющейся глобализации и последних научных достижений вопросы, связанные с максимальным обеспечением биологической безопасности и управления рисками, становятся все более актуальными, – считает президент ННЦООИ им. М. Айкимбае­ва. – На сегодняшний день любые действия при работе с микроорганизмами проводятся согласно этим требованиям. Оценки рисков диктуют необходимость свое­временного совершенствования систем биологической безопас­ности не только Казахстана, но и всего мирового сообщества. Мы ожидаем, что холдинг, где будут собраны лучшие отечественные ученые, будет быстрее реагировать на современные биологичес­кие вызовы и реализовывать научные разработки (вакцины) в промышленных масштабах. И самое главное – все микроорганизмы, с которыми мы работаем, будут сконцентрированы в одном месте. Последнее позволит облегчить контроль за ними. Что это означает – объяснять, я думаю, не надо.