Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы утвердили в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее Постановление принято Правительством.

Документ направлен на продвижение в обществе высокого уровня правовой культуры и осознания гражданами важности соблюдения законов.

В частности, в концепции определено видение по продвижению в обществе идеологии закона и порядка, которое основано на анализе текущей ситуации в правовой культуре. При разработке концепции был учтен и международный опыт.

Документ предполагает активное гражданское участие в поддержании правопорядка, формирование негативного отношения к коррупции и теневым практикам.

Сегодня Казахстан активно проводит реформы, направленные на укрепление принципов законности и порядка, которые являются ключевым элементом концепции «Слышащее государства». Эта работа будет и далее продолжена.

В результате реализации главных направлений концепции планируется укрепить в обществе осознание верховенства закона. В рамках этой работы будет и далее совершенствоваться законодательство. Документ предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности граждан и дальнейшего обеспечения доступности правосудия. Планируется организация обучающих мероприятий по повышению правовой грамотности граждан и применению этих знаний на практике. В частности, внедрение практики правового просвещения для студентов будет включать активное вовлечение в различные формы обучения, направленные на развитие умений эффективно применять знания права в реальных ситуациях.

Предусматриваются меры по повышению эффективности сервисной модели деятельности государственных и правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и службу населению; внедрение новых инструментов сотрудничества государства и общества, направленных на формирование культуры открытости государственных органов, запуск современных цифровых сервисов для граждан, в частности, развитие функционала электронного правительства открытых данных eGov, проведение общественного мониторинга закупок и др. К этой работе будут активно подключаться НПА.

Также будет продолжена реформа кадровой политики, подготовка сотрудников полиции с проведением курсов повышения квалификации, учебно-методических сборов, укрепление принципа меритократии, развитие «soft skills», а также модернизация материально-технического оснащения. Предполагается расширение функций ситуационно-аналитического центра МВД с помощью искусственного интеллекта для обработки больших данных: видеопотоки с камер (распознавание лиц и номеров), соцсети (мониторинг угроз), криминальную статистику (прогнозирование очагов преступности); оснащение оперативных служб программами для автоматического сопоставления улик и поддержки принятия решений следователями, а также обучение следователей работе с ИИ инструментами, новым тактикам расследования (профайлинг, методики допроса, цифровая криминалистика). Планируется организация совместной с соседними государствами борьбы с транснациональной преступностью и обмен информацией

В результате принятия комплексных мер предполагается, что в обществе произойдут положительные сдвиги в соблюдении законности и правопорядка, люди перейдут к более ответственному и сознательному подходу. Это значит, что каждый гражданин будет не только уважать права других, но и активно соблюдать правопорядок, что приведет к общему улучшению дисциплины.

Кроме того, в результате принятых мер ожидается повышения доверия населения к государственным и правоохранительным органам.