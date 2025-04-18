Концепцию по продвижению идеологии закона и порядка утвердили в Казахстане

Президент,Закон и Порядок
55

Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы утвердили в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее Постановление принято Правительством.

Документ направлен на продвижение в обществе высокого уровня правовой культуры и осознания гражданами важности соблюдения законов.

В частности, в концепции определено видение по продвижению в обществе идеологии закона и порядка, которое основано на анализе текущей ситуации в правовой культуре. При разработке концепции был учтен и международный опыт.

Документ предполагает активное гражданское участие в поддержании правопорядка, формирование негативного отношения к коррупции и теневым практикам.

Сегодня Казахстан активно проводит реформы, направленные на укрепление принципов законности и порядка, которые являются ключевым элементом концепции «Слышащее государства». Эта работа будет и далее продолжена.

В результате реализации главных направлений концепции планируется укрепить в обществе осознание верховенства закона. В рамках этой работы будет и далее совершенствоваться законодательство. Документ предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности граждан и дальнейшего обеспечения доступности правосудия. Планируется организация обучающих мероприятий по повышению правовой грамотности граждан и применению этих знаний на практике. В частности, внедрение практики правового просвещения для студентов будет включать активное вовлечение в различные формы обучения, направленные на развитие умений эффективно применять знания права в реальных ситуациях. 

Предусматриваются меры по повышению эффективности сервисной модели деятельности государственных и правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и службу населению; внедрение новых инструментов сотрудничества государства и общества, направленных на формирование культуры открытости государственных органов, запуск современных цифровых сервисов для граждан, в частности, развитие функционала электронного правительства открытых данных eGov, проведение общественного мониторинга закупок и др. К этой работе будут активно подключаться НПА.

Также будет продолжена реформа кадровой политики, подготовка сотрудников полиции с проведением курсов повышения квалификации, учебно-методических сборов, укрепление принципа меритократии, развитие «soft skills», а также модернизация материально-технического оснащения. Предполагается расширение функций ситуационно-аналитического центра МВД с помощью искусственного интеллекта для обработки больших данных: видеопотоки с камер (распознавание лиц и номеров), соцсети (мониторинг угроз), криминальную статистику (прогнозирование очагов преступности); оснащение оперативных служб программами для автоматического сопоставления улик и поддержки принятия решений следователями, а также обучение следователей работе с ИИ инструментами, новым тактикам расследования (профайлинг, методики допроса, цифровая криминалистика). Планируется организация совместной с соседними государствами  борьбы с транснациональной преступностью и обмен информацией 

В результате принятия комплексных мер предполагается, что в обществе произойдут положительные сдвиги в соблюдении законности и правопорядка, люди перейдут к более ответственному и сознательному подходу. Это значит, что каждый гражданин будет не только уважать права других, но и активно соблюдать правопорядок, что приведет к общему улучшению дисциплины.

Кроме того, в результате принятых мер ожидается повышения доверия населения к государственным и правоохранительным органам. 

#Правительство #закон и порядок

Популярное

Все
Год перемен для Баянаула
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Свадебный переполох в Доме мамы
Победила врага хрупкая женщина
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Время добрых дел
Кызылжар встает на крыло
Здоровья вам, фронтовики!
Победа, растопившая лед равнодушия
Здоровье не купишь?
Указ Главы государства об освобождении от должности
Полвека в профессии
С огнем шутить опасно!
Оттаиваем и оживаем
В начале была музыка
Указ Главы государства о назначении
Юные исследователи на пути к открытиям
Школа – это маленькая жизнь
Как вы это делаете?
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Токаев прибыл в Шымкент
Незнание законов не освобождает от... профессии
Крупные инвестпроекты KEGOC, Казахтелекома и Самрук-Энерго рассмотрели в кабмине
О резкой смене погоды предупредили казахстанцев
Когда воде требуется особое разрешение
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Плачевное состояние автодорог вызвало резкую критику депутатов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Ученики NIS победили в конкурсе NASA
За второй хлеб – первый спрос
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Президент посетил спортивный комплекс BS Arena
Глава государства осмотрел Yessenov Technopark
Президент посетил оптово-распределительный центр в Актау
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]