Концепцию развития рынка труда утвердили в Казахстане

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Правительство утвердило Концепцию развития рынка труда на 2024-2029 годы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Концепция развития рынка труда разработана МТСЗН во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана. Ожидается, что реализация предлагаемых в ней мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,8 млн и улучшению структуры занятости.

Это документ стратегического характера, который определяет основные направления, мероприятия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года. В нем отражены национальные приоритеты и цели, а также международные обязательства и стандарты в области труда и занятости.

Совместно с представителями Всемирного банка проведен анализ по обзору рынка труда, с учетом динамики и структуры создания рабочих мест, анализ секторов экономики, имеющиеся предпосылки локализации производственной цепочки. 


«В концепции предусмотрены меры по первичной индустриализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики и развитию офтейк-контрактов в западных регионах. С учетом того, что основной спрос на рынке труда приходится на специалистов средней квалификации, в ближайшие годы драйвером развития человеческого капитала будет техническое и профессиональное образование. Соответствие приобретаемых знаний и навыков требованиям работодателей планируется обеспечить за счет развития Национальной системы квалификаций посредством разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и независимой оценки знаний и навыков», – говорится в официальном сообщении МТСЗН. 


Также в ведомстве добавили, что большое внимание в документе уделено новым подходам формализации платформенных работников, которых по итогам 2022 года в Казахстане насчитывается порядка 1 млн человек. Главными преимуществами платформенной занятости являются: гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни. Поэтому спектр платформенной занятости будет ежегодно расширяться, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.

Развитие инфраструктуры рынка труда будет осуществляться через повсеместную цифровизацию всех услуг, оказываемых государством в сфере содействия занятости и социальной защиты. Основными критериями станут прозрачность и повышение доступности для всех.


«Автоматизация и цифровизация позволят в режиме реального времени отслеживать и анализировать ситуацию на рынке труда, определять потребность в кадрах, корректировать и актуализировать образовательные программы под реальные нужды экономики, а также оценивать эффективность мер экономического стимулирования», – отметили в Минтруда. 


Кроме того, реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,8 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем на более чем 280 тысяч. 
 

#занятость #МТСЗН #концепция #трудоустройство #рынок труда

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