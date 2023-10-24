Концерт виртуозов

Вниманию публики были представлены шедевры классической музыки – Первый фортепианный концерт Фридерика Шопена и Симфония № 5 Людвига ван Бетховена.

Имя Алана Бурибаева не требует специального представления. Его творческий путь стремительно начался с блес­тящих побед на международных конкурсах дирижеров. Он работает со многими крупными театрами и симфоническими коллективами мира, активно популяризирует казахстанскую культуру за рубежом. Одной из больших заслуг маэстро можно назвать первую постановку в Европе оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии (Германия).

– Главное действующее ли­цо на нашем концерте – замечательный симфонический оркестр «Астана Опера». Мы исполним Симфонию № 5 Бетховена – одно из самых знаменитых произведений классической музыки, а наш талантливый соотечественник Алим Бейсембаев сыграет Концерт Шопена. Отмечу, что в его копилке наград есть первая премия престижного конкурса в Лидсе. Пианист из Казахстана завоевал ее впервые, – сказал главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев перед концертом.

Добавим, что Алим Бейсембаев – лауреат Международного юношеского конкурса им. Листа в Веймаре и Международного конкурса пианистов в Манчестере, победитель I Международного конкурса молодых пианис­тов им. В. Клиберна. В числе его успехов – победа на Jaques Samuel Intercollegiate Competition, позволившая дать дебютный концерт в лондонском Уигмор-холле. Недавно он занял второе место на Меж­дународном конкурсе в городе Виго (Испания), где председателем жюри была легендарная Марта Аргерих. Пиа­нист сотрудничает с разными музыкантами, регулярно выступает в составе лондонских камерных ансамблей.

К слову, для Алима Бейсембае­ва это было первое совместное выступление с маэстро Аланом Бурибаевым. За кулисами пианист признался, что с нетерпением ждал совместной работы.

– Все любят Шопена из-за его способности передавать глубокие эмоции через свои произведения, где сочетаются техническая виртуозность с ­поэтической выразительнос­тью. Шопен был привязан душевно к своей родине и потому привносит в Концерт элементы польской народной музыки, – отметил Алим Бейсембаев.

По его словам, Симфония № 5 Бетховена и Первый концерт Шопена, прозвучавшие на концерте, – произведения высочайшего класса, вызывающие сильнейшие эмоции, одухотворяющие слушателей. И благодарная публика столицы рукоплес­кала мастерству композиторов и талантливых исполнителей.