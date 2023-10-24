Концерт виртуозов Статьи 24 октября 2023 г. 2:48 403 Наталия Хомс Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев и пианист Алим Бейсембаев выступили с симфоническим оркестром на сцене театра «Астана Опера». фото пресс-службы театра Вниманию публики были представлены шедевры классической музыки – Первый фортепианный концерт Фридерика Шопена и Симфония № 5 Людвига ван Бетховена. Имя Алана Бурибаева не требует специального представления. Его творческий путь стремительно начался с блестящих побед на международных конкурсах дирижеров. Он работает со многими крупными театрами и симфоническими коллективами мира, активно популяризирует казахстанскую культуру за рубежом. Одной из больших заслуг маэстро можно назвать первую постановку в Европе оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии (Германия). – Главное действующее лицо на нашем концерте – замечательный симфонический оркестр «Астана Опера». Мы исполним Симфонию № 5 Бетховена – одно из самых знаменитых произведений классической музыки, а наш талантливый соотечественник Алим Бейсембаев сыграет Концерт Шопена. Отмечу, что в его копилке наград есть первая премия престижного конкурса в Лидсе. Пианист из Казахстана завоевал ее впервые, – сказал главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев перед концертом. Добавим, что Алим Бейсембаев – лауреат Международного юношеского конкурса им. Листа в Веймаре и Международного конкурса пианистов в Манчестере, победитель I Международного конкурса молодых пианистов им. В. Клиберна. В числе его успехов – победа на Jaques Samuel Intercollegiate Competition, позволившая дать дебютный концерт в лондонском Уигмор-холле. Недавно он занял второе место на Международном конкурсе в городе Виго (Испания), где председателем жюри была легендарная Марта Аргерих. Пианист сотрудничает с разными музыкантами, регулярно выступает в составе лондонских камерных ансамблей. К слову, для Алима Бейсембаева это было первое совместное выступление с маэстро Аланом Бурибаевым. За кулисами пианист признался, что с нетерпением ждал совместной работы. – Все любят Шопена из-за его способности передавать глубокие эмоции через свои произведения, где сочетаются техническая виртуозность с поэтической выразительностью. Шопен был привязан душевно к своей родине и потому привносит в Концерт элементы польской народной музыки, – отметил Алим Бейсембаев. По его словам, Симфония № 5 Бетховена и Первый концерт Шопена, прозвучавшие на концерте, – произведения высочайшего класса, вызывающие сильнейшие эмоции, одухотворяющие слушателей. И благодарная публика столицы рукоплескала мастерству композиторов и талантливых исполнителей. #музыка #симфония #классика #оркестр #Астана Опера