Король Абдалла II наградил Токаева Высшим орденом Иордании «Аль-Нахда»

Президент
79

Король отметил значительный личный вклад Главы государства в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном

Фото: пресс-служба Президента РК

Король Иордании Абдалла II аль-Хусейн вручил Президенту Касым-Жомарту Токаеву Высший орден Иорданского Хашимитского Королевства «Аль-Нахда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Королю Абдалле II аль-Хусейну и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.

– Принимаю эту награду с чувством искреннего уважения к Вам, Ваше Величество, как к великому государственному деятелю и лидеру. Рассматриваю это знаменательное событие как глубоко символичный знак близких и доверительных отношений между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством. Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность, – сказал Глава государства.

#Токаев #орден #король #Иордания #Абдалла

