Король и Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарили Токаева за поддержку королевства

На имя Главы государства поступили послания Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своих письмах Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц, Премьер-министр Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразили глубокую благодарность Президенту Казахстана за поддержку и солидарность с Королевством в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

Король и Наследный принц высоко оценили позицию Казахстана, отражающую глубину отношений между двумя братскими государствами, а также подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо общих интересов.

В своих письмах они пожелали Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, а народу Казахстана – благополучия и процветания.