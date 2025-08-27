Король Иордании Абдалла ІІ назвал Токаева дорогим братом

Президент
56

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана поблагодарил Короля Иордании за то, что он принял приглашение посетить Астану, а также с теплотой вспомнил свой визит в Амман в начале этого года.

– Ваше Величество! Прежде всего, позвольте мне приветствовать Вас в Казахстане. Это не первый Ваш визит в Казахстан. Насколько я понимаю, Вы следите за развитием событий в нашей стране. У нас есть ряд вопросов в двусторонней повестке дня, которые необходимо обсудить. Вчера мы провели конструктивную беседу по многим аспектам наших двусторонних отношений, а также международной повестки дня. Я был очень впечатлен тем, насколько Вы глубоко владеете текущей международной ситуацией. Уверен, что сегодня у нас будет прекрасная возможность продолжить обмен мнениями. Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается весьма успешно. Тем не менее, у нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Абдалла II подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность поддерживать углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

– Ваше Превосходительство, мой дорогой брат! Искренне благодарю Вас за добрые слова и теплый прием. Этот визит стал продолжением Вашего весьма успешного визита в мою страну несколько месяцев назад. Казахстан очень близок мне. Каждый раз, приезжая сюда, я восхищаюсь тем, как под Вашим руководством страна идет к процветанию и благополучию. Как Вы совершенно справедливо отметили, накануне у нас состоялись интересные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что мой сегодняшний визит откроет новую главу в укреплении отношений между Казахстаном и Иорданией, – заявил Король Абдалла ІІ.

