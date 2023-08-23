Короли капусты

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Андрей Кратенко

Капуста нового урожая начала поставляться в стабилизационный фонд Северо-Казахстанской области.

фото из архива "КП"

Свежую экологически чистую продукцию привез со своих полей индивидуальный предприниматель Евгений Золотарев. С АО «СПК «Солтүстік» он работает с 2020 года на условиях форвард­ного закупа.

– В этом году, – обещает Евгений, – наше предприятие поставит в стабилизационный фонд 150 тонн капусты, 100 тонн картофеля и 20 тонн моркови. Выращиваем продукцию на полях в селе Медвежке района Магжана Жумабаева. Часть товара поставляем на склады стабфонда, а часть – в овощехранилище. С АО «СПК «Солтүстік» работать удобно. По оборотной схеме получаем средства заранее, так что имеем возможность закупить семена, посеять, использовать нужные аграрные технологии.

Овощеводством Евгений Золотарев занимается с 2017 года, когда вручную высадил около трех тысяч корней капусты, а поливал их из лейки. В нынешнем году посевная площадь составила 17 га. Кроме капусты, он выращивает картофель, морковь, баклажаны, сладкий перец, кабачки. Использует капельное орошение. У него действует круглогодичная теплица. Предприниматель создал четыре постоянных рабочих места, на сезонные работы привлекает до 40 сельчан.

Всего стабфонд планирует в текущем году закупить 1 300 тонн картофеля, по 450 тонн репчатого лука и моркови, около 470 тонн капусты.

#овощи #СКО #аграрии #стабфонд #урожай 2023 #капуста

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