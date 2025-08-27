В Акорде состоялась официальная церемония встречи Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК