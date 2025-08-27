Короля Иордании торжественно встретили в Акорде
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК
Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании.
Далее главы государств направились в зал переговоров.